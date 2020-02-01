Deniz Sarıtaç'tan Trabzonspor iddialarına yanıt

Deniz Sarıtaç'ın Trabzonspor ile anlaştığı iddia edilmişti. Sarıtaç söz konusu iddialara sosyal medyadan yanıt verdi.

Comolli ile arası bozuktu

Fenerbahçe'nin eski tercümanı Deniz Sarıtaç, Damien Comolli'nin istifasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Deniz Sarıtaç, paylaşımında ''Çalıştığın ülkeyi küçümse, sürekli insanlara iftiralar at, arkadan konuş, kuyu kaz. Üç kuruş maaşla çalışan insanları bile paranoyalarınla kovdur. Kendi eksikliğin anlaşılmasın diye iş bilen herkesle çatış. Bir gün sana da gelecekti sıra. Güle güle...'' sözlerini kullandı.

Deniz Sarıtaç, Trabzonspor iddialarını yalanladı

Trabzonspor ile anlaştığı öne sürülen Deniz Sarıtaç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile bu iddiaları yalanladı.

Sarıtaç, "Dün akşam sosyal medyada yer alan “Trabzonspor ile takım tercümanı olarak anlaştı” haberleri kesinlikle gerçek dışıdır. Yeni profesyonel kariyerim doğrultusunda iki Brezilyalı oyuncunun transferi konusuyla alakalı olarak orada bulunduğumu paylaşmak istedim. Hayatımı, kariyerimi devam ettirmek mecburiyetindeyim. Hiçbir kulübün çalışanı değilim. Bir menajerlik şirketinde çalışıyorum. İşimi yaptım, yapmaya da devam edeceğim. Saygılarımla.

Son bir not: bir tweet sildigim iddia ediliyor. Cok sukur hic tweet silmedim, varsa ekran resmi koyabilen koysun, öyle bedavadan sallamak yok :) ama kendi bilgisayarında fotoşopla yapmak yok baştan anlaşalım :) malzemeyi yanlış yerde arıyorsunuz." ifadelerini kullandı.