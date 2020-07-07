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HaberlerFenerbahçe Haberleri Deniz Türüç: Tüm öfkem ve isyanım yediğimiz gole
07.07.2020 - 22:33 | | Skorer

Deniz Türüç: Tüm öfkem ve isyanım yediğimiz gole

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu, maçta oyundan çıkarken reaksiyon göstermişti. 90 dakikanın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Deniz, "Tüm öfkem ve isyanım tamamen yediğimiz gol ve pozisyonaydı" dedi.

Deniz Türüç: Tüm öfkem ve isyanım yediğimiz gole
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Fenerbahçe'nin yıldızı Deniz Türüç oyundan çıkarken verdiği reaksiyon dikkat çekmişti.

Karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulunan sarı-lacivertli oyuncu, "Maçın adrenalini ile verdiğim reaksiyonun yanlış yere çekilmeye çalışıldığını üzülerek takip ediyorum.

Deniz Türüç: Tüm öfkem ve isyanım yediğimiz gole

'Bir kere geldiler...'

Videoda da görüleceği üzere, rakip takım adına 'Bir kere geldiler hocam bir kere geldiler gol yedik, oyunu tam kontrolümüze almıştık' diyorum. Tüm öfkem ve isyanım tamamen yediğimiz gol ve pozisyonaydı" açıklamasını yaptı.

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