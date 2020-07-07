• 07 Temmuz 2020 - 21:17 • Son Güncelleme:
Emre Belözoğlu patladı! 'Ya kahraman ya hain...'
Gençlerbirliği maçında müthiş bir gole imza atan Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu 90 dakikanın ardından adeta patladı...
• 07 Temmuz 2020 - 21:17 • Son Güncelleme:
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'3 maçta 3 galibiyet bize farklı yere götürür'
Bugün kazansak sezonu belki de ilk 3 veya ilk 4'te bitirebilirdik. Hatalar da yaptık. 3 maçta 3 galibiyet bizi başka bir yere götürebilir. Bunun için hep beraber uğraşacağız. Önümüzdeki sezon F.Bahçe taraftarının mutlu olacağı bir takım oluşturmak istiyoruz."
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