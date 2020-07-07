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HaberlerFenerbahçe Haberleri Emre Belözoğlu patladı! 'Ya kahraman ya hain...'
• 07 Temmuz 2020 - 21:17 • Son Güncelleme:

Emre Belözoğlu patladı! 'Ya kahraman ya hain...'

Gençlerbirliği maçında müthiş bir gole imza atan Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu 90 dakikanın ardından adeta patladı...

• 07 Temmuz 2020 - 21:17 • Son Güncelleme:
1Skorer
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Skorer

Gençlerbirliği maçında ikinci yarıda Jailson'un yerine oyuna giren kaptan Emre Belözoğlu, başarılı futbolunu klas bir golle süsledi.

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Tecrübeli futbolcu maçın ardından yayıncı kuruluşa çarpıcı açıklamalarda bulundu.

3Karışık duygular içindeyim

'Karışık duygular içindeyim'

İşte Emre Belözoğlu'nun açıklamaları: "Karışık duygular içindeyim. Çok da konuşmak çok da irdelemek, benim üzerimden konuların fazlasıyla konuşulması beni rahatsız ediyor. Bu süreçlere de alıştık. Biz de kendimizden sıkıldık. Gündeme gelmek fazla istemiyorum.

4Benim üzerimden F.Bahçeyi sıkıntıya sokmak istiyorlar

'Benim üzerimden F.Bahçe'yi sıkıntıya sokmak istiyorlar'

Benim kaderim olmuş, ya kahraman, ya hain ilan ediliyoruz. İşte bir pozisyon 2 hafta konuşuluyor. Benim üzerimden Fenerbahçe'yi sıkıntıya sokma derdindeler.

5Futbolu çok seviyorum

'Futbolu çok seviyorum'

Futbolu çok seviyorum. Birçok futbolcudan daha çok seviyorum. Belki de bu yüzden girdiğimde gol atmayı Allah nasip ediyor. Ciddi bir kararlar almamız gereken süreçler var.

6İnşallah güzel şeyler olacak

'İnşallah güzel şeyler olacak'

İnşallah Fenerbahçe taraftarı da buna inansın. İnşallah güzel şeyler olacak. Başkan Ali Koç'a inanıyoruz. Faydam olsun isterim. Zararım olsun hiç istemem. Bırakma kararı alırsam benim açımdan kolay olmayacak. 2 puan kaybettiğimizden dolayı üzgünüz.

73 maçta 3 galibiyet bize farklı yere götürür

'3 maçta 3 galibiyet bize farklı yere götürür'

Bugün kazansak sezonu belki de ilk 3 veya ilk 4'te bitirebilirdik. Hatalar da yaptık. 3 maçta 3 galibiyet bizi başka bir yere götürebilir. Bunun için hep beraber uğraşacağız. Önümüzdeki sezon F.Bahçe taraftarının mutlu olacağı bir takım oluşturmak istiyoruz."

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