Emre Belözoğlu patladı! 'Ya kahraman ya hain...'

'Karışık duygular içindeyim' İşte Emre Belözoğlu'nun açıklamaları: "Karışık duygular içindeyim. Çok da konuşmak çok da irdelemek, benim üzerimden konuların fazlasıyla konuşulması beni rahatsız ediyor. Bu süreçlere de alıştık. Biz de kendimizden sıkıldık. Gündeme gelmek fazla istemiyorum.