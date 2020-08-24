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24.08.2020 - 18:35 |

Denizlispor, Muris Mesanovic'i transfer etti

Yukatel Denizlispor, Bosna Hersekli santrfor Muris Mesanovic’i sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine kattı.

Denizlispor, Muris Mesanovic'i transfer etti
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Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Bosna Hersekli santrfor Muris Mesanovic’i sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine kattı. 

Kulüpten yapılan açıklamada, yeşil-siyahlı ekibin, Muris Mesanovic'i, Çekya takımlarından Mlada Boleslav'dan sezon sonuna kadar kiraladığı belirtildi. 

Açıklamada, kulüp binasında düzenlenen imza törenine Yukatel Denizlispor asbaşkanları Can Cesur ve Ozan Katrancı'nın da katıldığı bildirildi.

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