24.08.2020 - 18:35 |
Denizlispor, Muris Mesanovic'i transfer etti
Yukatel Denizlispor, Bosna Hersekli santrfor Muris Mesanovic’i sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine kattı.
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Bosna Hersekli santrfor Muris Mesanovic’i sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, yeşil-siyahlı ekibin, Muris Mesanovic'i, Çekya takımlarından Mlada Boleslav'dan sezon sonuna kadar kiraladığı belirtildi.
Açıklamada, kulüp binasında düzenlenen imza törenine Yukatel Denizlispor asbaşkanları Can Cesur ve Ozan Katrancı'nın da katıldığı bildirildi.
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