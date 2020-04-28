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28.04.2020 - 23:07 | | İHA

Denizlispor oyuncuları Covid-19 testine tabi tutuldu

Denizlispor, korona virüs (Covid-19) salgını sonrasında Süper Lig'e verilen aranın ardından bugün çalışmalarına başlarken, oyunculara idman öncesi korona virüs testi yapıldı.

Denizlispor oyuncuları Covid-19 testine tabi tutuldu


Denizlispor, Covid-19 salgını nedeniyle liglere verilen aranın ardından bugün yeniden antrenmanlara başladı. Horozlar antrenman öncesi hijyen uyarılarını dikkate alırken, futbolcuların kullandığı alanlarda dezenfekte çalışmaları yapıldı.
Yeşil-siyahlı ekipte futbolcular, teknik heyet ve kulüp personelleri antrenman öncesi özel bir hastanede yeni tip korona virüs (Covid-19) testine tabi tutuldu.

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Denizlispor oyuncuları Covid-19 testine tabi tutuldu

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