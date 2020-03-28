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28.03.2020 - 14:16 |

Denizlisporlu futbolcular hünerlerini konsol oyununda gösterdi

Dünyayı saran koronavirüs salgını yüzünden liglere verilen arada antrenman ve maçlardan uzak kalan Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor'un yıldızları yeteneklerini bu kez yeşil sahalarda değil konsol oyununda sergiledi.

Denizlisporlu futbolcular hünerlerini konsol oyununda gösterdi

 

Denizlispor'da kulübün resmi Facebook sayfası üzerinden yapılan canlı yayında stoper Oğuz Yılmaz ve forvet Sedat Şahintürk sanal futbol maçı yaptı. FIFA 2020 oyununu oynayan iki futbolcu da takım olarak Denizlispor'u seçti. Horoz'un yıldızları kendilerini yönettikleri takımlarda ilk 11'e koyarken bu sezon yedek kalan Sedat, kadro tercihe yaparken, "Bu sefer 11'deyim" yorumunu yaptı. 

İki futbolcunun yeşil sahalar değil bu kez sanal sahadaki kapışmasını canlı izleyen taraftarlar yüzlerce yorum yaptı. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki sanal maçta tribünlerin dolmasını, "Taraftarın her zamanki yerinde" şeklinde yorumlayan taraftarlar, Rodallega'nın kaçırdığı goller üzerine, "Rodallega oyunda da atamıyor" diye esprili yorumlar yaptı. Devre arasında Adana Demirspor'a transfer olan yeşil-siyahlı takımın eski golcüsü Mehmet Akyüz de takım arkadaşlarının oyundaki kapışmasını canlı izlerken yorumlarıyla taraftarlara selam gönderdi.

Denizlisporlu futbolcular hünerlerini konsol oyununda gösterdi

 

 

 

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