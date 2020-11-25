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HaberlerŞampiyonlar Ligi Haberleri Deplasmanda Olympiakos'u 1-0 yenen Manchester City, gruptan çıkmayı garantiledi
25.11.2020 - 23:22 | | AA

Deplasmanda Olympiakos'u 1-0 yenen Manchester City, gruptan çıkmayı garantiledi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü haftaya iki maçla devam edildi.

Deplasmanda Olympiakos'u 1-0 yenen Manchester City, gruptan çıkmayı garantiledi
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C Grubu'nda oynanan maçta, deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşılaşan Manchester City, rakibini 36. dakikada Philip Foden'in golüyle 1-0 mağlup etti.

Puanını 12'ye çıkaran Manchester ekibi, son 16 turuna çıkmayı garantiledi.

B Grubu'ndaki mücadelede ise Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımı, sahasında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i 4-0 yendi.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 17. dakikada penaltıdan Lars Stidl, 34. dakikada Nico Elvedi, 45. dakikada Breel Embolo ve 77. dakikada Oscar Wendt kaydetti.

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Deplasmanda Olympiakosu 1-0 yenen Manchester City, gruptan çıkmayı garantiledi

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