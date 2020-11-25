SON DAKİKA haberi! Futbol efsanesi Maradona yaşamını yitirdi! Arjantin'de 3 günlük yas ilan edildi

Arjantin gazetesi Clarin, Diego Maradona'nın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Clarin Gazetesi "Kısa bir süre önce geçirdiği beyin ameliyatından sonra Tigre'deki evinde olan 60 yaşındaki Diego Maradona kalp krizi sonrası yaşama veda etti." ifadesiyle efsane ismin öldüğünü açıkladı.

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Beyninde pıhtı oluşması nedeniyle kısa bir süre önce ameliyat olan Maradona, geçirdiği ameliyatın ardından hastanede tedavi sürecini atlattı ve daha sonra evinde dinlenmeye çekildi. Sağlık sorunları olan Maradona'nın kalp krizi nedeniyle yaşama gözlerini yumduğu haberi dünyada büyük bir şok yaşattı.

Arjantin gazetesi Clarin'in ardından dünyanın birçok önde gelen medya kuruluşları, Maradona'nın ölüm haberini duyurdu.

Spor kamuoyu, yıldız futbolcunun vefatının ardından sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar ile üzüntülerini dile getirdi.

Arjantin'de 3 günlük yas ilan edildi

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Diego Maradona'nın ölümü nedeniyle 3 günlük ulusal yas ilan etti.

Futbolun efsanesi Maradona...

Diego Armando Maradona , Arjantinli teknik direktör ve eski futbolcudur. Birçok uzman, futbol eleştirmenleri, eski futbolcular, şimdiki futbolcular ve futbol taraftarlarınca tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak gösterilmektedir. Ayrıca Pelé ile beraber FIFA 20. Yüzyılın Oyuncusu ödülü almıştır.

Maradona'nın kariyeri

Transferde iki kez en yüksek ücret rekoru kıran tek futbolcudur. Barcelona'ya 5 milyon £ karşılığında transfer olup rekor kırdıktan sonra Napoli'ye 6,9 milyon £'a transfer olarak yeni rekor kırmıştır. Maradona profesyonel futbol kariyeri boyunca Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcelona, Napoli, Sevilla ve Newell's Old Boys takımlarında oynamıştır. Kulüp seviyesinde en ünlü olduğu Napoli takımında çok sayıda övgü almıştır. Arjantin adına 91 millî maça çıkmış ve 34 gol atmıştır.

Dört FIFA Dünya Kupası turnuvasında oynamıştır ve Arjantin adına kaptanlık yaptığı 1986 Dünya Kupası'nda, Batı Almanya'yı finalde 3-2 yenip kupaya uzanmışlardır. O maçtan sonra Altın Top ödülü almıştır. Aynı turnuvada çeyrek finalde İngiltere'ye iki gol atarak 2-1'lik galibiyeti sağlamıştır ve iki gol de tarihe geçmiştir. İlk golü eliyle atmıştır ve ceza verilmemiştir, o gole "Tanrı'nın eli" denmiştir. İkinci golü ise topu 60 metre sürerken beş oyuncuyu geçerek atmıştır. Bu gol 2002 yılında FIFA.com tarafından "Yüzyılın Golü" seçilmiştir.

Maradona, sporun en tartışmalı ve haber değeri taşıyan figürlerinden biri olarak kabul edilir. İtalya'da 1991 yılında başarısız geçen bir kokain testinden sonra 15 ay boyunca futboldan uzaklaştırılmıştır. ABD'de efedrin testinin pozitif çıkması sonucu 1994 FIFA Dünya Kupası'nı evinde izlemek zorunda kalmıştır. 2005 yılında önemli miktarda kilo vermiş ve kokain bağımlılığının üstesinden gelmiştir. Açık sözlülüğüyle, basın ve spor yöneticileriyle anlaşmazlıklarıyla çokça gündeme gelmiştir. Teknik direktörlük tecrübesinin çok az olmasına rağmen Kasım 2008 tarihinde Arjantin teknik direktörlüğüne getirilmiş ve 15 ay sonra 2010 FIFA Dünya Kupası'nda istifa etmiştir.