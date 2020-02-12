Derbide zafer lider VakıfBank'ın

Son iki sezonun Sultanlar Ligi şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019-2020 Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 16'ncı haftasındaki derbide Fenerbahçe Opet'i 24-26, 25-17, 25-18 ve 25-21'lik setlerle 3-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. VakıfBank Spor Sarayı'ndaki derbinin ilk setini 26-24 kaybeden sarı-siyahlılar, baştan sona üstün götürdüğü, teknik molasını da 12-6 önde geçtiği ikinci seti 25-17 alarak karşılaşmada durumu 1-1'e getirdi. İkinci sette olduğu gibi üçüncü sete de hızlı bir giriş yapan VakıfBank, setin teknik molasına 12-7 önde girdi.

VakıfBank'tan üçüncü sette altı blok sayısı

Mola dönüşü file önünde etkili olan sarı-siyahlılar, seti 25-18 alarak maçta 2-1 öne geçti. VakıfBank, bu sette altı blok sayısı almayı başardı. Dördüncü sette rakibinin dönüşüne izin vermeyen sarı-siyahlılar, seti 25-21 derbiyi de 3-1 kazanarak liderliğini sürdürdü. Ligdeki yenilmezlik serisini 11 maça çıkaran sarı-siyahlılar, Sultanlar Ligi'nin 17'nci haftasında 15 Şubat Cumartesi günü Beylikdüzü Voleybol İhtisas'la deplasmanda karşılaşacak.

MAÇIN İSTATİSTİĞİ

VAKIFBANK-FENERBAHÇE: 3-1

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Erdal Akıncı, Mehmet Gül

VAKIFBANK: Kübra 4, Cansu 6, Gabi 11, Zehra 15, Haak 23, Michelle 13, Gizem (L), Ebrar 1, Gözde 1, Maja

FENERBAHÇE: Kelsey 8, Eda 11, Naz 5, Jordan 19, Bahar 4, Ceren, Aylin (L), Fatma 1, Beliz 1

SETLER: 24-26, 25-17, 25-18, 25-21

SÜRE: 110 dakika (31', 24', 26', 29')