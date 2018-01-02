Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerNba Haberleri DeRozan'dan Bucks potasına 52 sayı
02.01.2018 - 10:38 | | AA

DeRozan'dan Bucks potasına 52 sayı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks'ı 131-127 yenen Toronto Raptors'ın all-star oyuncusu DeMar DeRozan, 52 sayıyla kariyerinin en yüksek skoruna ulaştı.

DeRozan'dan Bucks potasına 52 sayı
ABONE OL

NBA'e 4 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nın iddialı ekiplerindenToronto Raptors, seyircisi önünde oynadığı Milwaukee Bucks mücadelesini, uzatma sonunda 131-127 kazandı.

Raptors'ın all-star gardı DeMar DeRozan, 52 sayıyla kulüp ve kariyer rekorunu kırdı. DeRozan ayrıca 8 asist ve 5 ribaunt üretti. Kyle Lowry de 26 sayı, 6 ribaunt, 6 asistle galibiyette önemli rol oynadı.

Bucks'ta Eric Bledsoe'nun 29 sayı, 7 ribaunt, 4 top çalma ve Giannis Antetokounmpo'nun 26 sayı, 9 ribaunt, 7 asistlik performansı galibiyete yetmedi.

Timberwolves, Lakers karşısında zorlanmadı

Minnesota Timberwolves, konuk ettiği Los Angeles Lakers'ı 114-96 yenerek son 8 karşılaşmasında 7. galibiyetini aldı.

Timberwolves'ta Jimmy Butler 28 sayı, 9 asist ve Andrew Wiggins 21 sayı, 9 ribauntla oynadı. Karl-Anthony Towns ise 16 sayı, 13 ribauntla bu sezon 30'uncu "double double"ını yaptı.

Mağlubiyet serisi 7 maça çıkan Lakers'ta Jordan Clarkson 20 sayı, Julius Randle da 15 sayı, 12 ribauntla mücadele etti.

NBA'e 5 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Brooklyn Nets-Orlando Magic: 98-95

Toronto Raptors-Milwaukee Bucks: 131-127 (uzatmada)

Chicago Bulls-Portland Trail Blazers: 120-124 (uzatmada)

Minnesota Timberwolves-Los Angeles Lakers: 114-96

Çaykur Rizespor’dan Oğulcan açıklaması
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Menajerlere en çok ödeme yapan kulüp Galatasaray
    Menajerlere en çok ödeme yapan kulüp Galatasaray
  2. Anadolu Efes'te ABD'li basketbolcu Alec Peters ile yollar ayrıldı
    Anadolu Efes'te ABD'li basketbolcu Alec Peters ile yollar ayrıldı
  3. Son dakika | Mustafa Cengiz: Yönetime saldırılar haksız, biz gerekeni yapıyoruz
    Son dakika | Mustafa Cengiz: Yönetime saldırılar haksız, biz gerekeni yapıyoruz
  4. Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Kaleci Bravo'ya yenge engeli!
    Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Kaleci Bravo'ya yenge engeli!
  5. Trabzonspor transfer haberleri | Trabzonspor'dan Guelor Kanga sesleri
    Trabzonspor transfer haberleri | Trabzonspor'dan Guelor Kanga sesleri



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Başkan Çebi’den iş adamlarına ziyaret

Başkan Çebi’den iş adamlarına ziyaret

Trabzonspor'da Jose Sosa'dan şampiyonluk konuşması

Trabzonspor'da Jose Sosa'dan şampiyonluk konuşması

Chelsea taraftarları bilet ücret iadelerini hayır kurumlarına bağışlayacak

Chelsea taraftarları bilet ücret iadelerini hayır kurumlarına bağışlayacak

Omer İmeri: Fenerbahçe’yi kim istemez

Omer İmeri: Fenerbahçe’yi kim istemez

Sıradaki Haber