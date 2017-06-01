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01.06.2017 - 02:30 |

Dev final başlıyor

NBA’de iki sezondur kozlarını paylaşan Golden State ile Cleveland bir kez daha finalde karşı karşıya gelecek. Seride 4 galibiyete ulaşan ekip kupayı müzesine götürecek.

Dev final başlıyor
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Üst üste 3 yıl aynı takımların karşılaşacağı ilk NBA finaline, Doğu Konferansı şampiyonu Cleveland Cavaliers 2., Batı Konferansı şampiyonu Golden State Warriors ise 5. şampiyonluk için çıkacak. 2015 şampiyonu Warriors ile 2016 şampiyonu Cavaliers’ı karşı karşıya getirecek seri perşembeyi, cumaya bağlayan gece TSİ 04.00’te başlayacak.

Play-off’ların önceki turlarında olduğu gibi 2-2-1-1-1 formatında yapılacak final serisinde, 4 karşılaşmadan galip ayrılan takım, şampiyona verilen “Larry O’Brien Kupası”nı müzesine götürecek. İlk 2 maç, saha avantajını elinde bulunduran Warriors’ın, sonraki 2 maç da Cavaliers’ın sahasında oynanacak. Seri 7 maça uzarsa son 3 maç sırasıyla Warriors, Cavaliers ve Warriors’ın evinde yapılacak.

Golden State, play-off’lardaki rakipleri Portland Trail Blazers, Utah Jazz ve San Antonio Spurs’ü de 4-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Cavaliers ise final yolunda karşılaştığı Indiana Pacers ve Toronto Raptors’ı 4-0, Boston Celtics’i ise 4-1 ile geçti. Öte yandan takımlar normal sezonda 2 kez karşılaştı. 25 Aralık’taki mücadele 109-108 Cavaliers, 16 Ocak’taki müsabaka ise 126-91 Warriors’ın üstünlüğüyle bitti.

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