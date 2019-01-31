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31.01.2019 - 21:51 | | AA

Dever Orgill MKE Ankaragücü'nde

MKE Ankaragücü, Avusturya ekiplerinden Wolfsberger'den Jamaikalı forvet Dever Orgill'i kadrosuna kattı.

Dever Orgill MKE Ankaragücü'nde
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Spor Toto Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü, Avusturya ekiplerinden Wolfsberger'den Jamaikalı forvet Dever Orgill'i kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Orgill ile 1,5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Ankaragücü ile anlaşma sağladığı için mutlu olduğunu belirten Orgill, "Ankaragücü gibi benimle ilgilenen birkaç takım daha vardı. Ailem ve sevdiklerimle gelen teklifleri değerlendirdik ve taraftarının çok ateşli bir yapıya sahip olmasından dolayı Ankaragücü'nü tercih ettik. Burada başarılı olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Orgill'in, Kulüp Başkanı Mehmet Yiğiner'in de katıldığı törende resmi sözleşmeye imza atarken fotoğrafı da paylaşıldı.

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