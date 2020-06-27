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27.06.2020 - 12:51 | | İHA

Diaby için son söz Sergen Yalçın'ın

Denizlispor ve Konyaspor maçlarında fileleri havalandıran, oynadığı futbolla alkış alan Abdoulay Diaby konusunda son söz Sergen Yalçın'ın. Kiralık olarak forma giyen 29 yaşındaki futbolcu için, Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda girişimde bulunulacak.

Diaby için son söz Sergen Yalçın'ın
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Beşiktaş'ta kiralık olarak oynayan ve sezon başından bu yana en fazla eleştirilen isimlerden olan Abdoulay Diaby, Denizlispor ve Konyaspor karşılaşmalarında fileleri havalandırırken, oynadığı futbolla alkış aldı. Göreve geldiği günden bu yana Diaby'ye daha fazla şans vererek bu oyuncuyu kullanmak isteyen Teknik Direktör Sergen Yalçın, önümüzdeki 5 haftada da Mali'li futbolcudan yararlanmak istiyor. Sezon sonunda Beşiktaş'taki kiralık sözleşmesi sona erecek olan Diaby için Teknik Direktör Sergen Yalçın'la görüşme yapacak olan Beşiktaş Yönetimi, bu futbolcu hakkındaki rapor doğrultusunda harekete geçecek.

Diaby için son söz Sergen Yalçının

Yalçın, Diaby'nin kalması yönünde istekte bulunursa, bu futbolcunun bonservisinin alınması için Sporting Lizbon'un kapısını çalacak olan siyah-beyazlı idareciler, oyuncuyu da yıllık ücret konusunda ikna etmeye çalışacak. Beşiktaş Yönetimi'nin yeni sezonda Diaby için ayırdığı bütçenin en fazla 750 bin Euro olduğu öğrenildi.

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