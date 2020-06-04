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04.06.2020 - 13:11 | | MADRÄ°D (AA) -Â

Diego Costa'ya vergi kaçÄ±rmaktan 6 ay hapis cezasÄ±

Ä°spanya'nÄ±n Atletico Madrid takÄ±mÄ±nda forma giyen, Brezilya ve Ä°spanya vatandaÅŸlÄ±klarÄ± bulunan futbolcu Diego Costa, vergi kaÃ§Ä±rma suÃ§lamasÄ±yla 6 ay hapis cezasÄ± aldÄ±.

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Ä°spanya Maliyesi tarafÄ±ndan, 2014 yÄ±lÄ±nda Atletico Madrid'den Ä°ngiltere'nin Chelsea kulÃ¼bÃ¼ne transfer olduÄŸu dÃ¶nemde, reklam gelirleriyle baÄŸlantÄ±lÄ± vergilerinde usulsÃ¼zlÃ¼k yapmakla suÃ§lanan Costa, Madrid Mahkemesince suÃ§lu bulundu.

Mahkeme, 1,1 milyon avro vergi kaÃ§Ä±rmakla suÃ§lanan Costa'ya 6 ay hapis cezasÄ± verirken, futbolcunun mahkumiyetinin gÃ¼nlÃ¼k 100 avrodan 12 ayda toplam 36 bin avro olarak para cezasÄ±na Ã§evrildiÄŸi bildirildi.

Costa, sÃ¶z konusu suÃ§lamalarÄ±n ardÄ±ndan bir kaÃ§ ay Ã¶nce 1 milyon 142 bin 888 avroluk vergi borcunu Ã¶demiÅŸti.

Mahkemeye gelen ve Kovid-19'dan dolayÄ± maske taktÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼len Costa, duruÅŸmaya katÄ±lÄ±p, hakkÄ±ndaki kararÄ± Ã¶ÄŸrendikten sonra mahkemeden ayrÄ±ldÄ±.

Ä°spanyol basÄ±nÄ±, Costa'nÄ±n, Atletico Madrid'den Chelsea'ye transfer olduÄŸu dÃ¶nemde ikametini Madrid'den aldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ve dolayÄ±sÄ±yla Ä°spanya'da vergi yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ olmadÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde savunma yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±.

Ancak mahkeme, sÃ¶z konusu reklam anlaÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±ndaki 6 aylÄ±k dÃ¶nemde Costa'nÄ±n ikametinin Madrid'de olmasÄ±ndan dolayÄ± vergisini Ä°spanya'ya Ã¶demek zorunda olduÄŸuna kanaat getirdiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.

Ä°spanya Milli TakÄ±mÄ± formasÄ±nÄ± da giyen 31 yaÅŸÄ±ndaki Costa, son Ã¼Ã§ sezondur Atletico Madrid'de oynuyor.

Ä°spanya'da bu zamana kadar Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Radamel Falcao, James Rodriguez, Angel Di Maria, Javier Mascherano, Marcelo, Ä°ker Casillas gibi Ã§ok sayÄ±da futbolcu vergi usulsÃ¼zlÃ¼ÄŸÃ¼ suÃ§lamasÄ±yla ceza aldÄ±.

Diego Costaya vergi kaÃ§Ä±rmaktan 6 ay hapis cezasÄ±

Diego Costaya vergi kaÃ§Ä±rmaktan 6 ay hapis cezasÄ±

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