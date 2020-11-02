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HaberlerFenerbahçe Haberleri Diego Perotti: "10 numarayı giymek istiyordum ancak..."
02.11.2020 - 19:21 |

Diego Perotti: "10 numarayı giymek istiyordum ancak..."

Süper Lig'de Antalyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'de Diego Perotti açıklamalarda bulundu.

Diego Perotti: "10 numarayı giymek istiyordum ancak..."
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Süper Lig'de Antalyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'de Diego Perotti açıklamalarda bulundu.

"Sakatlığımın geçmesi için çok uğraştım, bu hafta antrenmanlara çıktım ve bu anı büyük bir sabırsızlıkla bekledim. Fırsat bulursam bugün oynamak istiyorum"

"Aslında 10 numarayı giymek istiyordum ancak ben geldiğim zaman Garry Rodrigues 10 numarayı giyiyordu"

Diego Perotti: 10 numarayı giymek istiyordum ancak...

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