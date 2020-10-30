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30.10.2020 - 09:03 |

Dilay Kemer kimdir, kaç yaşındaydı, öldü mü? Dilay Kemer'in hastalığı neydi?

Dilay Kemer kimdir sorusu spor gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. FB TV'de spikerlik yapan Dilay Kemer'in ölüm haberi basın camiasını ve spor dünyasını yasa boğdu. Kanser ile boğuşan genç spikerden acı haber geldi. Dilay Kemer hayatını kaybetti. İşte Kemer hakkında merak edilenler...

Dilay Kemer kimdir, kaç yaşındaydı, öldü mü? Dilay Kemer'in hastalığı neydi?
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Dilay Kemer kimdir sorusu spor gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Kanser tedavisi gören FB TV'de spikerlik yapan Dilay Kemer, kansere yenik düştü ve hayatını kaybetti. Kemer'in ölüm haberi acılı ailesi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşım ile duyuruldu. Dilay Kemer'in acılı ailesine Allah'tan rahmet ve sabırlar diliyoruz. Peki Dilay Kemer kimdir, kariyerine ne zaman adım attı_?

DİLAY KEMER KİMDİR?

Dilay Kemer, 1988 yılında Antalya'da doğdu. Üniversite eğitimi için İstanbul'a gelen Dilay Kemer, Yeditepe Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezun oldu.2009 yılında kendine bir moda blogu açtı, o zamanlar bu kadar popüler değildi. İki yıl blogu hobi olarak yürüttükten sonra, bir reklam ajansında staja başladı. Staj yaparken bir yandan da spikerlik-sunuculuk eğitimine başladı.

Yaklaşık 1.5 senelik hazırlık sonunda İhsan Topaloğlu ve Yasir Kaya'nın şans vermesiyle, hayal ettiği sektörde yer buldu. Bir süredir de Fenerbahçe TV'de hem ana haberi hem de çeşitli programları sunuyordu.

DİLAY KEMER ÖLDÜ MÜ?

Uzun süredir kanser tedavisi gören Dilay Kemer hayatını kaybetti

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