DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Alanyaspor KulÃ¼bÃ¼nÃ¼ ziyaret ederek, futbolculara ve teknik ekibe baÅŸarÄ± dileklerini iletti.Â

KulÃ¼p tesislerinde, baÅŸkan Hasan Ã‡avuÅŸoÄŸlu ve yÃ¶netim kurulu Ã¼yeleri tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, takÄ±mla akÅŸam yemeÄŸi yedi, teknik direktÃ¶r Erol Bulut ve futbolcularla sohbet etti.

Ã‡avuÅŸoÄŸlu, son iki maÃ§ta ÅŸanssÄ±zlÄ±klar yaÅŸamasÄ±na raÄŸmen Aytemiz Alanyaspor'un oynadÄ±ÄŸÄ± futbolla herkesin sevgi ve saygÄ±sÄ±nÄ± kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"HocayÄ± ve ekibini zaten seviyoruz ve gÃ¼veniyoruz. Ara sÄ±ra CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z ile de Alanyaspor hakkÄ±nda konuÅŸuyoruz. Daha doÄŸrusu her maÃ§tan sonra konuÅŸuyoruz. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z da Erol HocayÄ± Ã§ok seviyor. YendiÄŸiniz zaman seviniyor. YenildiÄŸiniz de veya berabere kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda ise Ã¼zÃ¼lÃ¼yor. YarÄ±n Ã¶nemli bir maÃ§a Ã§Ä±kacaksÄ±nÄ±z. Bir arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n babasÄ±nÄ±n cenazesi dolayÄ±sÄ±yla maÃ§a yetiÅŸemeyebilirim. O yÃ¼zden bugÃ¼n gelip baÅŸarÄ±lar dilemek istedim. Biz her zaman sizin yanÄ±nÄ±zdayÄ±z. Ä°yi gÃ¼nde, kÃ¶tÃ¼ gÃ¼nde, kazansanÄ±z da, kaybetseniz de hep yanÄ±nÄ±zda olacaÄŸÄ±m. YarÄ±n ve ondan sonraki maÃ§larda baÅŸarÄ±lar diliyorum. MaÃ§a yetiÅŸemesem de ilk fÄ±rsatta gelip sizi izleyeceÄŸim."