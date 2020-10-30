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30.10.2020 - 23:36 | | AA

Djokovic çeyrek finalde elendi!

DÃ¼nya 1 numarasÄ± Novak Djokovic, Viyana AÃ§Ä±k TurnuvasÄ±'nda Ä°talyan Lorenzo Sonego'ya 2-0 yenilerek Ã§eyrek finalde elendi.Â

Djokovic çeyrek finalde elendi!
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Erkekler dÃ¼nya sÄ±ralamasÄ±nÄ±n 1 numarasÄ± SÄ±rp tenisÃ§i Novak Djokovic, Viyana AÃ§Ä±k TurnuvasÄ±'nda Ä°talyan Lorenzo Sonego'ya 2-0 yenilerek Ã§eyrek finalde elendi.Â 

Avusturya'nÄ±n baÅŸkenti Viyana'da dÃ¼zenlenen sert kort turnuvasÄ±ndaki yarÄ± finale yÃ¼kselme mÃ¼cadelesinde, 2007 ÅŸampiyonu Djokovic ile klasmanÄ±n 42. sÄ±rasÄ±ndaki Sonego karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.Â 

Elemeleri geÃ§ememesine raÄŸmen 6 numaralÄ± seribaÅŸÄ± Diego Schwartzman'Ä±n turnuvadan Ã§ekilmesiyle ana tabloya dahil olan Sonego, 6-2 ve 6-1'lik setlerle sahadan 2-0 galip ayrÄ±ldÄ±.

Bu sezon 42. maÃ§Ä±na Ã§Ä±kan Djokovic'e 3. yenilgisini yaÅŸatan 25 yaÅŸÄ±ndaki sporcu, kariyerinin en Ã¶nemli galibiyetini elde etti.

Djokovic Ã§eyrek finalde elendi

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