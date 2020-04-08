08.04.2020 - 19:44 | | ANKARA (AA) -
Douglas Costa arabasÄ±yla yardÄ±m malzemesi daÄŸÄ±ttÄ±
Juventus'un yÄ±ldÄ±zÄ±, Kovid-19 nedeniyle zor gÃ¼nler geÃ§iren Ã¼lkesi Brezilya'da yardÄ±m malzemesi daÄŸÄ±ttÄ±.Â
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Ä°talya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Juventusâ€™ta forma giyen Douglas Costa, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) nedeniyle zor gÃ¼nler geÃ§iren Ã¼lkesi Brezilya'da yardÄ±m malzemesi daÄŸÄ±ttÄ±.
Costa, arabasÄ±na yÃ¼klediÄŸi gÄ±da malzemelerinden oluÅŸan paketleri kÄ±z arkadaÅŸÄ± ve annesiyle birlikte ihtiyaÃ§ sahiplerine ulaÅŸtÄ±rdÄ±.
BrezilyalÄ± futbolcu, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "TÃ¼m bu karÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±n ortasÄ±nda baÅŸkalarÄ±na yardÄ±m etme arzusuyla buradayÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.
Latin Amerika Ã¼lkeleri iÃ§inde salgÄ±ndan en Ã§ok etkilenen Brezilya'da, koronavirÃ¼sten ÅŸimdiye kadar 699 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.
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