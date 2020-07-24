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24.07.2020 - 16:14 |

Dünya Drone Şampiyonası heyecanı başladı

Dünyanın en prestijli drone organizasyonlarından biri olan Drone Şampiyonlar Ligi, tarihinin ilk sanal sezonuna başladı.

Dünya Drone Şampiyonası heyecanı başladı
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8 ulusal takımın katılım gösterdiği 2020 Dünya Şampiyonası’nın ilk iki yarışı Lihtenştayn’da bulunan Breitling Virtual Drone Grand Prix Vaduz’da gerçekleştirildi. Red Bull’un sponsorluğunda iki gün süren nefes kesici mücadeleler sonucunda ABD’yi temsil eden Quad Force One takımı birinciliği elde etti. Dünya Şampiyonası’nda sezonun 3. ve 4. yarışları 8-9 Ağustos tarihlerinde ABD’de Proptown Grand Prix’inde gerçekleştirilecek.

Dünya Drone Şampiyonası heyecanı başladı

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