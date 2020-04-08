Diğer

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGüreş Haberleri Dünya Güreş Birliği, 30 Haziran'a kadar yapılması planlanan etkinlikleri erteledi
08.04.2020 - 12:20 | | İHA

Dünya Güreş Birliği, 30 Haziran'a kadar yapılması planlanan etkinlikleri erteledi

Dünya Güreş Birliği, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın ertelemesinin ardından, 30 Haziran tarihine kadar planlanan bütün etkinlik ve organizasyonları erteleme kararı aldı.

Dünya Güreş Birliği, 30 Haziran'a kadar yapılması planlanan etkinlikleri erteledi

2020 Tokyo Olimpiyatlarının ertelenmesinin ardından akıbeti merak edilen olimpiyat kota elemeleri beklenen karar verildi. Telekonferans sistemiyle toplanan Dünya Güreş Birliği (UWW), korona virüs salgını nedeniyle 30 Haziran tarihine kadar planlanan tüm uluslararası şampiyona ve turnuvaları ertelediğini açıkladı. Buna göre mart ayında Macaristan’da yapılması planlanan Avrupa ve nisan ayı sonunda Bulgaristan’da yapılacak olan dünya kalifikasyon elemeleri, 2021 yılında aynı yer ve tarihte yapılması kararlaştırıldı.

Toplantı hakkında açıklamalarda bulunan UWW Başkanı Nenad Laloviç, “Takvimimizi IOC ve Tokyo 2020 için planlamak zorundayız. Ayrıca ev sahibi şehirler ve ilgili ulusal federasyonlarla çalışmalarımıza devam etmenin önemli olduğunu görüyoruz. İlgili organizatörler, teknik komisyon ve spor departmanları ile görüştükten sonra, UWW olarak 30 Haziran 2020’den önce planlanan tüm uluslararası turnuva ve şampiyonaların ertelenmesi konusunda karar birliğine vardık. UWW ayrıca Ulusal Federasyonların güvenliği açısından, tüm sporcuların ve katılımcıların sağlığını korumak için ulusal etkinliklerini iptal etmelerini önerdi. 2020 takviminin geri kalanı, COVID-19 salgınının durumuna göre ayarlanacak. UWW Olağan Kongresi’nin 6 Eylül’de Belgrad’daki Gençler Dünya Şampiyonası öncesinde yapılması planlanmıştır. Bu şampiyona iptal olsa bile kongrenin belirtilen yer ve tarihte yapılması kararlaştırılmıştır” ifadelerini kullandı.

Dünya Güreş Birliği, 30 Hazirana kadar yapılması planlanan etkinlikleri erteledi

Romelu Lukaku'nun Serie A'da Attığı En İyi Beş Gol

Mario Balotelli'den duş paylaşımı!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Denizlispor’un beyni Aissati

Denizlispor’un beyni Aissati

Fransız basınından Sörloth iddiası: Marsilya ve Lyon peşinde

Fransız basınından Sörloth iddiası: Marsilya ve Lyon peşinde

Adil Gevrek: "Lig başlarsa hazırlık için 3 hafta lazım"

Adil Gevrek: "Lig başlarsa hazırlık için 3 hafta lazım"

Altaylı Yılmaz Özeren: Futbol oynamayı çok özledik

Altaylı Yılmaz Özeren: Futbol oynamayı çok özledik

Sıradaki Haber