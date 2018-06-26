MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Kupası Haberleri Dünya Kupası puan durumları! Son 16'ya kalan 4 takım belli oldu!
26.06.2018 - 11:05 |

Dünya Kupası puan durumları! Son 16'ya kalan 4 takım belli oldu!

Dünya Kupası'nda heyecan dozu giderek yükseliyor. İki grupta oynanan son dört maçın ardından son 16'ya kalan takımlarda belli oldu. A grubunda ev sahibi Rusya ve Uruguay son 16'^ya kalırken B grubunda İspanya ve Portekiz son 16'ya kalma başarısı gösterdi. Peki Dünya Kupasında son puan durumları ne? İşte tüm gruplarda son puan durumları...

Dünya Kupası puan durumları! Son 16'ya kalan 4 takım belli oldu!
ABONE OL

Dünya Kupası'nda 3. maçların oynanamaya başlaması ile birlikte son 16'ya kalan dört takımda belli oldu. Bugün oynanacak olan dört maçın ardından 4 takım daha son 16 turuna kalmayı hak edecek. A grubunda ev sahibi Rusya ve Uruguay gruptan çıkarken B grubunda İspanya ve Portekiz son 16 turu biletini alan iki takım oldu. Dünya Kupasında tüm gruplarda son puan durumlarına ilişkin tüm bilgiler haberimizde...

DÜNYA KUPASI A GRUBU

Dünya Kupası puan durumları Son 16ya kalan 4 takım belli oldu

DÜNYA KUPASI B GRUBU

Dünya Kupası puan durumları Son 16ya kalan 4 takım belli oldu

DÜNYA KUPASI C GRUBU

Dünya Kupası puan durumları Son 16ya kalan 4 takım belli oldu

DÜNYA KUPASI D GRUBU

Dünya Kupası puan durumları Son 16ya kalan 4 takım belli oldu

DÜNYA KUPASI E GRUBU

Dünya Kupası puan durumları Son 16ya kalan 4 takım belli oldu

DÜNYA KUPASI F GRUBU

Dünya Kupası puan durumları Son 16ya kalan 4 takım belli oldu

DÜNYA KUPASI G GRUBU

Dünya Kupası puan durumları Son 16ya kalan 4 takım belli oldu

DÜNYA KUPASI H GRUBU

Dünya Kupası puan durumları Son 16ya kalan 4 takım belli oldu

Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Transfer Haberleri | Jeroen Zoet Kimdir? Hollandalı Jeroen Zoet kaç yaşında?
    Transfer Haberleri | Jeroen Zoet Kimdir? Hollandalı Jeroen Zoet kaç yaşında?
  2. Transfer Haberleri | Lisandro Semedo kimdir? Kaç Yaşında?
    Transfer Haberleri | Lisandro Semedo kimdir? Kaç Yaşında?
  3. Transfer Haberleri | Axel Tuanzebe Kimdir?
    Transfer Haberleri | Axel Tuanzebe Kimdir?
  4. Transfer Haberleri | Florinel Coman kimdir? Romen oyuncu kaç yaşında?
    Transfer Haberleri | Florinel Coman kimdir? Romen oyuncu kaç yaşında?
  5. Transfer Haberleri | Choupo-Moting Kimdir? Kamerunlu oyuncu kaç yaşında?
    Transfer Haberleri | Choupo-Moting Kimdir? Kamerunlu oyuncu kaç yaşında?



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Transfer Haberleri | Kwadwo Asamoah kimdir? Ganalı oyuncu kaç yaşında?

Transfer Haberleri | Kwadwo Asamoah kimdir? Ganalı oyuncu kaç yaşında?

Transfer Haberleri | Salomon Kalou Kimdir?

Transfer Haberleri | Salomon Kalou Kimdir?

TFF ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı sona erdi

TFF ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı sona erdi

İtalya’da Miha Zajc analizi

İtalya’da Miha Zajc analizi

Sıradaki Haber