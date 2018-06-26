Dünya Kupası puan durumları! Son 16'ya kalan 4 takım belli oldu!

Dünya Kupası'nda 3. maçların oynanamaya başlaması ile birlikte son 16'ya kalan dört takımda belli oldu. Bugün oynanacak olan dört maçın ardından 4 takım daha son 16 turuna kalmayı hak edecek. A grubunda ev sahibi Rusya ve Uruguay gruptan çıkarken B grubunda İspanya ve Portekiz son 16 turu biletini alan iki takım oldu. Dünya Kupasında tüm gruplarda son puan durumlarına ilişkin tüm bilgiler haberimizde...

DÜNYA KUPASI A GRUBU

DÜNYA KUPASI B GRUBU

DÜNYA KUPASI C GRUBU

DÜNYA KUPASI D GRUBU

DÜNYA KUPASI E GRUBU

DÜNYA KUPASI F GRUBU

DÜNYA KUPASI G GRUBU

DÜNYA KUPASI H GRUBU