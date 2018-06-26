26.06.2018 - 11:05 |
Dünya Kupası puan durumları! Son 16'ya kalan 4 takım belli oldu!
Dünya Kupası'nda heyecan dozu giderek yükseliyor. İki grupta oynanan son dört maçın ardından son 16'ya kalan takımlarda belli oldu. A grubunda ev sahibi Rusya ve Uruguay son 16'^ya kalırken B grubunda İspanya ve Portekiz son 16'ya kalma başarısı gösterdi. Peki Dünya Kupasında son puan durumları ne? İşte tüm gruplarda son puan durumları...
Dünya Kupası'nda 3. maçların oynanamaya başlaması ile birlikte son 16'ya kalan dört takımda belli oldu. Bugün oynanacak olan dört maçın ardından 4 takım daha son 16 turuna kalmayı hak edecek. A grubunda ev sahibi Rusya ve Uruguay gruptan çıkarken B grubunda İspanya ve Portekiz son 16 turu biletini alan iki takım oldu. Dünya Kupasında tüm gruplarda son puan durumlarına ilişkin tüm bilgiler haberimizde...
DÜNYA KUPASI A GRUBU
DÜNYA KUPASI B GRUBU
DÜNYA KUPASI C GRUBU
DÜNYA KUPASI D GRUBU
DÜNYA KUPASI E GRUBU
DÜNYA KUPASI F GRUBU
DÜNYA KUPASI G GRUBU
DÜNYA KUPASI H GRUBU