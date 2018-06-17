Dünya Kupası'nı kazanacak ülkeyi 'yapay zeka' açıkladı!

2010 Dünya Kupası’nda Kahin Paul isimli bir ahtapot, dünya kupası sonuçlarını önüne konulan ülke bayrakları arasından tercih yaparak sonuçları doğru şekilde bilmişti. Onun yokluğunda bu açığı yapay zeka kapatıyor.

Unanimous A.I. isimli yapay zeka, Rusya'nın en sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nı kimin kazanacağına dair sonuçları açıklayan programlar kervanına katıldı. Super Bowl turnuvasının sonuçlarını doğru bilen yapay zeka kupaya uzanacak takımların oranlarını açıkladı.

Söz konusu sonuçlara göre, kupayı kazanması en muhtemel ülke yüzde 20.39 ile Almanya, Almanya'yı takip eden Brezilya'nın oranı yüzde 18.95. Finale çıkması beklenen iki takım da Brezilya ve Fransa. Üçüncü sırada yer alan İspanya'nın oranı ise yüzde 14.61.

GOLDMAN SACHS'İN ANALİZİ

Goldman Sachs, yapay zeka kullanarak Dünya Kupası'nda hangi ülkenin kupaya uzanacağını belirledi.

Ev sahibi Rusya'nın Suudi Arabistan ile yaptğı maç ile start alan turnuva için yapay zeka oldukça detaylı bir rapor hazırladı. Söz konusu rapora göre, rakiplerini eleyerek finale çıkmaya hak kazanacak iki ülke Brezilya ve Almanya olacak. lmanya çeyrek finalde İngiltere'yi, yarı finalde ise komşu Portekiz'i turnuvanın dışında bırakacak. Brezilya ise çeyrek finalde Belçika'yı, yarı finalde ise Fransa'yı turnuvanın dışında bırakarak finale yükselecek.

BREZİLYA FİNALDE ALMANYA'YI 2-1 YENECEK

Aynı rapora göre, finalden istediği skor ile ayrılıp kupaya uzanacak ekip ise Brezilya olacak. Yapay zekaya göre, Almanya ve Brezilya arasında oynanacak olan final mücadelesi 2-1'lik skor ile bitecek.

(NTV)