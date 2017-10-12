Dünya onu konuşuyor! Pişman'son

2013'te Dünya Kupası'nda oynamak için ABD'yi tercih eden İzlandalı Aron Johannsson, ABD'nin son maçta Dünya Kupası şansını kaçırmasıyla büyük bir hayal kırıklığına uğradı.

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’ne damga vuran ülkelerin başında İzlanda geliyor. Türkiye’nin de yer aldığı I Grubu’nu lider bitiren İzlanda, tarihinde ilk kez Dünya Kupası vizesi alırken; 332.252 kişilik nüfusuyla tarihte Dünya Kupası’na katılacak en düşük nüfuslu ülke olarak da tarihe geçti.

İzlanda ile ilgili dikkat çeken bir ayrıntı ise ABD Milli Takımı forması giyen Aron Johannsson oldu. 2013 yılında Dünya Kupası’nda forma giyme şansını daha yüksek olarak görüp ABD Milli Takımı’nda forma giymeyi tercih eden 26 yaşındaki futbolcu, ABD’nin 2018 Dünya Kupası CONCACAF Elemeleri’ne takılmasıyla büyük bir hayal kırıklığına uğradı.

Johannsson, 2014 Dünya Kupası’nda ABD’nin Gana’yı 2-1 yendiği G Grubu ilk maçında 23. dakikada oyuna girmiş, turnuvada ABD’nin diğer maçlarını yedek kulübesinden takip etmişti.

ABD, son maçta sürpriz bir şekilde grubun belki de en zayıf halkası olan Trinidad & Tobago’ya 2-1 yenilerek play-off şansını dahi kaçırırken İzlanda, güle oynaya üst üste ikinci kez büyük bir turnuvada yer almaya hak kazandı. Öte yandan Johannsson hayalini gerçekleştirmedi de değil! ABD’nin 2014 Dünya Kupası kadrosunda yer alan forvet oyuncusu, kupada G Grubu’nun ilk maçında ABD’nin Gana’yı 2-1 mağlup ettiği maçta 23’te Jozy Altidore’un yerine oyuna dahil olmuştu.

ABD’de Brezilya’da gruptan çıkıp, Son 16’da Belçika’ya elenirken Johansson turnuvada bir daha forma giyememişti. Werder Bremen forması giyen ve ABD formasıyla 19 maça çıkıp 4 gol kaydeden Johannsson eğer İzlanda’yı seçmiş olsaydı nasıl bir milli takım kariyeri olurdu bilinmez ancak bu günlerde içinde küçük de olsa bir soru işareti olduğu kesin… (Skor)