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02.09.2020 - 11:28 | | MUĞLA, (DHA)

Dünya Ralli Şampiyonası'na geri sayım

Türkiye kasım ayında Formula 1'e 9 yıl sonra yeniden ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, Muğla'nın turizm cenneti ilçesi Marmaris'te de bu sene üst üste üçüncü kez organize edilecek FIA Dünya Ralli Şampiyonası'na (WRC) geri sayım sürüyor.

Dünya Ralli Şampiyonası'na geri sayım
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Dünyayı saran koronavirüs pandemisi nedeniyle WRC'de 2020 sezonunun ilk yarışları iptal edilirken Türkiye Rallisi ise 18-20 Eylül tarihleri arasında yine Marmaris ve çevresinin ev sahipliğinde düzenlenecek. Cumhurbaşkanlığı himayesine alınan ralli, Marmaris'in eşsiz çam ormanları ve muhteşem denizinin güzelliği eşliğinde, dünyaca ünlü pilotlarını üçüncü kez ağırlayacak.
Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, koronavirüs pandemisi nedeniyle ara verilen rallinin tekrar yapılacak olmasından dolayı mutluluk duyduklarını belirtti. İlman, "18 Eylül Cuma günü başlayacak olan şampiyona özel etaplarla devam edecek. Bu şampiyonayla birlikte ülkemizi tüm dünyaya bir kez daha tüm güzellikleriyle birlikte tanıtma fırsatı bulmuş olacağız. Bu yarışlarla ilgili hazırlıklar Sayın Valimiz Orhan Tavlı'nın himayelerinde kamu kuruluşlarımızın destekleriyle devam etmekte olup yakın zamanda tamamlanacaktır. Organizasyon boyunca güvenli bir ortam oluşturmak için FIA, Sağlık Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın belirlediği koronavirüs protokolleri titizlikle uygulanacaktır" dedi.

İlman, dünya çapında milyonlarca izleyicisi olan organizasyonun ülke tanıtımında büyük bir öneme sahip olduğunu hatırlatarak, "Dünyanın en hızlı ralli pilotlarının nefes kesen mücadelelerine sahne olacak Türkiye rallisine ev sahipliği yapan Muğla'mızda özveriyle destek olan tüm paydaş kurumlarımıza ve şampiyona düzenleme ekibine kolaylıklar diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yarışlara katılacak tüm pilotlara başarılar diliyorum" açıklamasını yaptı.
Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Sportif Direktörü Murat Kaya ile Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) Türkiye Güvenlik Şefi Öcal Zilanlı da hazır bulundu.

Dünya Ralli Şampiyonasına geri sayım

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