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28.02.2020 - 13:10 |

Dünyaca ünlü Çinli yüzücü Sun Yang'a 8 yıl men cezası

Çin’in dünyaca ünlü yüzücüsü Sun Yang, doping ihlali nedeniyle FINA’dan 8 yıl men cezası aldı.

Dünyaca ünlü Çinli yüzücü Sun Yang'a 8 yıl men cezası
Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Dünya spor kamuoyunu ilgilendiren flaş bir gelişme yaşandı. Çin’in ünlü yüzücüsü Sun Yang, doping kontrol kurallarını ihlal ve kontrollerden kaçma teşebbüsü nedeniyle FINA tarafından cezaya çarptırıldı.

FINA, 28 yaşındaki sporcuya 8 yıl men cezası verdi. Daha önce 3 kez Olimpiyat şampiyonu olan Çin’li Sun Yang, hem kontrol öncesi görevliyi bertaraf etmek hem de kan tüpünü kırma eylemi nedeniyle bu cezayı aldı.

Doping iddialarını ve yaptığı iddia edilen eylemleri yalanlayan Su Yang itiraz edeceğini bildirdi.

Dünyaca ünlü Çinli yüzücü Sun Yanga 8 yıl men cezası

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