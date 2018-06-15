Dünyanın favorisi Almanya

Türkiye dahil 27 ülkeden bireylerin yanıt verdiği ankette %23 ile Almanya öne çıkmayı başardı. Katılımcılar Panzerlerin finaldeki rakibinin ise Brezilya olacağını öngördü. Daha önce kupayı kaldıran 8 ülkenin 6’sı ev sahibi olmasına rağmen Rusya’nın zafere ulaşacağını düşünenler %2’de kaldı.

Bütün futbolseverlerin merakla beklediği ve ilgiyle izlediği 2018 Dünya Kupası dün start aldı. Dünya’nın en önemli araştırma şirketlerinden Ipsos, Türkiye dahil 27 ülkeden bireylere dev organizasyon hakkındaki görüşlerini ve tahminlerini sorarken, Almanya öne çıkmayı başardı.

Rusya’nın ev sahipliğinde 32 ülkenin mutlu sona ulaşmak için kıyasıya rekabet göstereceği turnuva için tahminde bulunanlara ilk sorulan soru futbolla ne derece ilgili oldukları yönündeydi. Sonuçlara göre; genel olarak her 10 kişiden ikisinin tutkulu takipçiler oldukları, her 10 kişiden üçünün ise zaman zaman takip ettiği ortaya çıktı.

En tutkulu takipçiler ise Suudi Arabistan ve Peru’daki bireyler oldu. Türkiye’deki katılımcıların da %26’sı futbolu yakın takip ettiklerini belirtti. Ülkemizdeki katılımcıların %40’ı futbolu takip ettiklerini fakat sadece favori lig ya da takımlarının maçlarını izlediklerini de bildirdi. En ilginç sonuçlardan biri ise Rusların %9 ile futbola en az ilgi gösteren ülke olması.

Brezilya 2. sırada

Dünya genelindeki katılımcılar finalin Almanya ve Brezilya arasında olacağını düşünürken, bu iki takımın hemen ardından İspanya ve Arjantin geliyor. %23’lük bir kısım da mutlu sona Almanya’nın ulaşacağını öngörürken, Panzerleri %21 ile Brezilya ve %11 ile İspanya takip ediyor. Tangocuların mutlu sona ulaşacağını düşünenler %8’i oluşturuyor. Öte yandan Türkiye’deki katılımcılar da %27 ile kupayı Almanya’nın kaldıracağını düşünürken, %21’i İspanya ve %15’i Brezilya diyor.

Rusya çok zor

Daha önce Dünya Kupası’nı kaldırma başarısı gösteren 8 ülkenin 6’sının bu kupayı kendi evlerinde kaldırmış olmalarına rağmen ev sahibi Rusya’nın zafere ulaşacağını düşünen katılımcılar ise hem ülkemizde hem de dünya genelinde %2’lik bir oranda kalıyor.