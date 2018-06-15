15.06.2018 - 02:30 |
Dünyanın favorisi Almanya
IPSOS'un Dünya Kupası için yaptığı araştırmaya katılanlar panzerlerin dev organizasyonda mutlu sona ulaşacağını düşünüyor.
Türkiye dahil 27 ülkeden bireylerin yanıt verdiği ankette %23 ile Almanya öne çıkmayı başardı. Katılımcılar Panzerlerin finaldeki rakibinin ise Brezilya olacağını öngördü. Daha önce kupayı kaldıran 8 ülkenin 6’sı ev sahibi olmasına rağmen Rusya’nın zafere ulaşacağını düşünenler %2’de kaldı.
Bütün futbolseverlerin merakla beklediği ve ilgiyle izlediği 2018 Dünya Kupası dün start aldı. Dünya’nın en önemli araştırma şirketlerinden Ipsos, Türkiye dahil 27 ülkeden bireylere dev organizasyon hakkındaki görüşlerini ve tahminlerini sorarken, Almanya öne çıkmayı başardı.
Rusya’nın ev sahipliğinde 32 ülkenin mutlu sona ulaşmak için kıyasıya rekabet göstereceği turnuva için tahminde bulunanlara ilk sorulan soru futbolla ne derece ilgili oldukları yönündeydi. Sonuçlara göre; genel olarak her 10 kişiden ikisinin tutkulu takipçiler oldukları, her 10 kişiden üçünün ise zaman zaman takip ettiği ortaya çıktı.
En tutkulu takipçiler ise Suudi Arabistan ve Peru’daki bireyler oldu. Türkiye’deki katılımcıların da %26’sı futbolu yakın takip ettiklerini belirtti. Ülkemizdeki katılımcıların %40’ı futbolu takip ettiklerini fakat sadece favori lig ya da takımlarının maçlarını izlediklerini de bildirdi. En ilginç sonuçlardan biri ise Rusların %9 ile futbola en az ilgi gösteren ülke olması.
Brezilya 2. sırada
Dünya genelindeki katılımcılar finalin Almanya ve Brezilya arasında olacağını düşünürken, bu iki takımın hemen ardından İspanya ve Arjantin geliyor. %23’lük bir kısım da mutlu sona Almanya’nın ulaşacağını öngörürken, Panzerleri %21 ile Brezilya ve %11 ile İspanya takip ediyor. Tangocuların mutlu sona ulaşacağını düşünenler %8’i oluşturuyor. Öte yandan Türkiye’deki katılımcılar da %27 ile kupayı Almanya’nın kaldıracağını düşünürken, %21’i İspanya ve %15’i Brezilya diyor.
Rusya çok zor
Daha önce Dünya Kupası’nı kaldırma başarısı gösteren 8 ülkenin 6’sının bu kupayı kendi evlerinde kaldırmış olmalarına rağmen ev sahibi Rusya’nın zafere ulaşacağını düşünen katılımcılar ise hem ülkemizde hem de dünya genelinde %2’lik bir oranda kalıyor.
Rusya güvenli
Dünya Kupası’na daha önce 16 farklı ülke ev sahipliği yaptı ve bu tecrübeyi tarihinde ilk kez yaşayacak olan Rusya’nın başarılı bir ev sahibi olacağını düşünenlerin oranı ülkemizde %79, dünya genelinde ise %72. Bunun yanında, Dünya Kupası sürecinin tüm ziyaretçiler için güvenli geçeceğine inananlar, ülkemizden katılanların %75’ini oluştururken, globalde bu oran %70 olarak karşımıza çıkıyor.
Milliler olmasa bile öndeyiz!
A Milli Futbol Takımı’nın Rusya’da mücadele etme hakkı kazanamamasına rağmen Dünya Kupası temalı ürünler satın alacağını düşünen katılımcıların oranı ülkemizde %47 iken dünya genelinde oran %38.
A Milli Futbol Takımı’nın Rusya’da mücadele etme hakkı kazanamamasına rağmen Dünya Kupası temalı ürünler satın alacağını düşünen katılımcıların oranı ülkemizde %47 iken dünya genelinde oran %38.
Yüzde 47
Dünya Kupası maçlarını seyredebilmek adına işini ya da okulunu kıracağını belirten kişilerin oranında da Türkiye öne çıkıyor. Ülkemizde oran %47, globalde ise sadece %24.
İzlemeyenler %4
Dünya Kupası için yapılan araştırmada dev organizasyonu diğer ülkelerde takip etmeyeceklerin oranı %15’i buldu. Türkiye bu turnuvada yer almamasına rağmen ülkemizdeki oran %4 oldu.
Dünya Kupası için yapılan araştırmada dev organizasyonu diğer ülkelerde takip etmeyeceklerin oranı %15’i buldu. Türkiye bu turnuvada yer almamasına rağmen ülkemizdeki oran %4 oldu.
FIFA resmi internet sitesinden yapılan açıklamada taraftarlara satılan bilet sayısının 1 milyon 700 bini aştığı belirtilmişti. Ipsos araştırmasına katılanların %62’lik bir kısmı turnuvayı televizyondan takip edeceğini belirtirken, %25’i internetten, %13’ü de mobil cihaz üzerinden karşılaşmaları izleyeceğini söyledi.
Araştırmaya Türkiye’den katılanların %66’sı için de izleme platformu olarak televizyon ilk sırayı alıyor, %38 internetten, %16 da mobil cihaz üzerinden dev organizasyonu takip edeceğini bildirdi.
Bunun dışında, araştırmaya katılanların %15’lik bir kısmı turnuvayı takip etmeyeceğini belirtirken, ülkemizde ise bu oran sadece %4 oldu. Ayrıca karşılaşmaları restoran ya da kafelerde takip etmeyi planlayanların oranı ülkemizde %53 iken bu oran dünya genelinde %48’de kalmış durumda.