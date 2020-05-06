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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Dybala'nın corona virüs testi 5. kez pozitif çıktı!
06.05.2020 - 12:05 |

Dybala'nın corona virüs testi 5. kez pozitif çıktı!

Juventus’un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala, koronavirüsten kurtulamıyor. İlk olarak 21 Mart’ta kendisinin ve kız arkadaşı Oriana Sabatini’nin koronaya yakalandığını açıklayan 26 yaşındaki oyuncunun 5. testi de pozitif çıktı.

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Juventus’un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala, koronavirüsten kurtulamıyor. İlk olarak 21 Mart’ta kendisinin ve kız arkadaşı Oriana Sabatini’nin koronaya yakalandığını açıklayan 26 yaşındaki oyuncunun 5. testi de pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Rugani ve Matuidi 15 Nisan’dan beri negatif çıkıyor. Dybala ise semptomları göstermese de koronavirüsü atlatamadı” denildi.

Dybalanın corona virüs testi 5. kez pozitif çıktı

Dybalanın corona virüs testi 5. kez pozitif çıktı


 
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