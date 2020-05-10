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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Dynamo Dresden'de iki futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
10.05.2020 - 11:44 | |   İSTANBUL (AA) -

Dynamo Dresden'de iki futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Almanya 2. Futbol Ligi ekibi Dynamo Dresden'de iki oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Dynamo Dresden'de iki futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Dynamo Dresden Kulübü, oyuncular, çalışanlar ile teknik ekip için üçüncü kez test yapıldığını ve iki futbolcunun koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Hastalığın oyuncularda semptomsuz seyrettiği ifade edilirken tüm takımın 14 gün boyunca evlerinde karantinaya gireceği kaydedildi.

Takımın, yeniden başlayacak ligde Hannover 96 ile 17 Mayıs'ta oynanması planlanan maça karantina süreci sebebiyle çıkamayacağı belirtildi.

Daha önce yapılan ilk testler sonucu kulüpte bir futbolcuda koronavirüse rastlandığı ve söz konusu oyuncunun 3 Mayıs'tan bu yana karantinada olduğu ifade edildi. İkinci testlerde ise Kovid-19 vakası görülmediği aktarıldı.

Almanya'da koronavirüs salgını nedeniyle mart ayı ortasında askıya alınan birinci ve ikinci liglerin 16 Mayıs'ta yeniden başlamasına karar verilmişti.

Dynamo Dresdende iki futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

 

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