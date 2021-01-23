Dzeko hocasıyla tartıştı ve kadro dışında kaldı

Spezia müsabakasının ardından Portekizli Teknik Direktör Paulo Fonseca ile sert şekilde tartışan Bosna Hersekli golcü Edin Dzeko'nun, yine Spezia ile bu sefer ligde yapılacak maç öncesi kadroya alınmadığı açıklandı.

Teknik Direktör Fonseca, bugün maç öncesi düzenlediği basın toplantısında, Dzeko'nun dizindeki rahatsızlık sebebiyle maçın kadrosunda yer almadığını söyledi.

Dzeko ile iletişimlerinin nasıl olduğu sorulan Fonseca, "Başka bir şey söylemiyorum. Ben yarınki mücadeleye odaklanmış durumdayım." yanıtını vermekle yetindi.

Takımdan gönderileceğine dair iddialar için de Fonseca, "Başkanın (Dan Friedkin) desteğini her zaman hissettim. Bugün de kendisiyle konuştuk. Takımın, benim arkamda olduğunu düşünüyorum." dedi.

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İtalya Kupası son 16 turunda Spezia'ya elenilmesinin ardından sarı-kırmızılı ekipte, önce ligde başkent derbisinin kaybedilmesi ardından da kupada Spezia'ya elenilmesiyle, takım içindeki atmosferin gergin olduğu belirtildi.

Kupa maçında, oyuncu değişikliklerindeki hatada sorumluluğu olduğu gerekçesiyle takım menajeri Gianluca Gombar'ın görevine son verilmesinin, sarı-kırmızılı takımdaki oyuncuları rahatsız ettiği kaydedildi.

Oyuncular, dün sabahki antrenmana 3 saat boyunca çıkmazken, teknik heyetle görüşmelerin sonunda sorunun çözüldüğü ifade edildi.