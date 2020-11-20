EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA, Orkid ile sponsorluk anlaÅŸmasÄ± imzaladÄ±

Ã‡evrim iÃ§i yapÄ±lan sponsorluk tÃ¶renine, EczacÄ±baÅŸÄ± Spor KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Faruk EczacÄ±baÅŸÄ±, milli voleybolcular Hande BaladÄ±n, Simge AkÃ¶z, genel menajer Nalan Ural ve P&G'nin TÃ¼rkiye, Kafkasya ve Orta Asya Pazarlamadan Sorumlu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Onur Yaprak, katÄ±ldÄ±.Â TÃ¶rende aÃ§Ä±klama yapan Faruk EczacÄ±baÅŸÄ±, "Orkid ile bu sene tekrar beraberiz. Bu bizi Ã§ok mutlu ediyor. Bizim iÃ§in ÅŸampiyonluk Ã§ok Ã¶nemli ama bir o kadar Ã¶nemli olay da dÃ¼nyaya TÃ¼rkiye'nin Ä±ÅŸÄ±ltÄ±lÄ± yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¶sterebilmek. DÃ¼nyada bizim takÄ±m sporu olarak bu kadar gururla gÃ¶sterebileceÄŸimiz tek dal kadÄ±n voleybolu. Biz de bunu sponsorlarÄ±mÄ±zla birlikte devam ettirmek istiyoruz. Orkid bu Ã§alÄ±ÅŸmalar iÃ§in Ã§ok gÃ¼zel bir Ã¶rnek oluyor. Bu bizim iÃ§in bir yolculuk. Bu yolculuk boyunca beraber olacaÄŸÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.

Orkid markasÄ±nÄ±n kadÄ±nlarÄ±n ve genÃ§ kÄ±zlarÄ±n Ã¶z gÃ¼venlerinin gÃ¼Ã§lenmesi iÃ§in 40 yÄ±ldÄ±r Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Yaprak ise, "BugÃ¼n de kadÄ±n voleyboluna verdiÄŸimiz desteÄŸin son halkasÄ±nÄ±n mÃ¼jdesini vermek iÃ§in bir araya geldik. Orkid ve kadÄ±n voleybolu Ã§ok eski ve gÃ¼Ã§lÃ¼ bir baÄŸa sahip. Bunun temeli 2003'te atÄ±ldÄ±. O zaman kadÄ±n voleybol takÄ±mÄ± Avrupa ÅžampiyonasÄ± Ã¶ncesi sponsor bulmakta zorlanÄ±yordu. Bu noktada o zamanki yÃ¶neticiler bir ÅŸekilde Orkid markasÄ±yla devreye giriyorlar ve biz kadÄ±n voleybolunu destekleme kararÄ± alÄ±yoruz. 17 yÄ±l Ã¶ncesi Orkid markasÄ±nÄ±n formada yer almasÄ± gerÃ§ekten ciddi anlamda ses getiriyor ve bence Ã§ok cesaret isteyen bir ÅŸey. Ã‡okta gÃ¼zel oluyor aÃ§Ä±kÃ§asÄ±. Voleybol takÄ±mÄ±mÄ±z Avrupa ÅžampiyonasÄ±'nda ikinci oldu." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Orkid'in reklam yÃ¼zÃ¼ olduÄŸunu hatÄ±rlatan BaladÄ±n, "BÃ¶yle bir markanÄ±n yeni yÃ¼zÃ¼ olduÄŸum iÃ§in Ã§ok gururluyum. Bu benim iÃ§in gerÃ§ekten inanÄ±lmaz bir deneyimdi. UmarÄ±m bu reklamla birlikte ekranda bizi izleyen minik kardeÅŸlerimiz spora daha cesur bir ÅŸekilde yaklaÅŸÄ±rlar." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Simge de salgÄ±n nedeniyle uzun bir sÃ¼re sahalardan ve taraftarlardan ayrÄ± kaldÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Bu Ã§ok Ã¼zÃ¼cÃ¼ydÃ¼. Daha Ã¶nce alÄ±ÅŸÄ±k olmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir durumdu. UmarÄ±m sezonu saÄŸlÄ±klÄ± bir ÅŸekilde yapabildiÄŸimizin en iyisini yaparak sonlandÄ±rÄ±rÄ±z. TakÄ±mda maalesef Kovid-19'a yakalanmÄ±ÅŸ arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z var. OnlarÄ±n dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ de sabÄ±rsÄ±zlÄ±kla bekliyoruz."

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