MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerVoleybol Haberleri Eczacıbaşı VitrA ve Fenerbahçe Opet'in Avrupa maçlarına "koronavirüs" engeli
01.03.2020 - 16:47 | | İSTANBUL, (DHA)

Eczacıbaşı VitrA ve Fenerbahçe Opet'in Avrupa maçlarına "koronavirüs" engeli

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 5 Mart Perşembe günü oynanması planlanan Fenerbahçe Opet - Igor Gorgonzola Novara ve 4 Mart Çarşamba günü oynanması planlanan Savino Del Bene Scandicci - Eczacıbaşı VitrA mücadeleleri koronavirüs nedeniyle ertelendi.

Eczacıbaşı VitrA ve Fenerbahçe Opet'in Avrupa maçlarına "koronavirüs" engeli

Koronavirüs salgını, spor müsabakalarını etkilemeye devam ediyor. CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden ekiplerden Fenerbahçe Opet ve  Eczacıbaşı VitrA'nın hafta içinde oynayacakları çeyrek final müsabakaları ileri bir tarihe ertelendi. CEV'den yapılan açıklama ile öncelikli kaygının tüm sporcuların, yetkililerin ve taraftarların sağlığı ve refahı olduğu belirtilirken, en son gelişmeler göz önüne alınarak Avrupa Kupası maçlarının ertelenmesine karar verildiği bildirildi.

Bununla birlikte CEV Voleybol Kupası'ndaki Leo Shoes Modena - GFC Ajaccio mücadelesi de ileri bir tarihte oynanacak.

Eczacıbaşı VitrA ve Fenerbahçe Opetin Avrupa maçlarına koronavirüs engeli

Juventus-Inter maçı da koronavirüs tehdidiyle ertelenmişti

    Rıza Çalımbay: "Rakip 10 kişi kalınca büyük bir avantaj yakaladık"
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Mert Hakan: Bu sahaya çıktığım için utanıyorum

    Mert Hakan: Bu sahaya çıktığım için utanıyorum

    İbrahim Üzülmez: Enteresan hakemler var

    İbrahim Üzülmez: Enteresan hakemler var

    Bülent Uygun: Kazanmamız gereken bir maçtı

    Bülent Uygun: Kazanmamız gereken bir maçtı

    Samsunspor: 4 - İnegölspor: 1

    Samsunspor: 4 - İnegölspor: 1

    Sıradaki Haber