Edin Dzeko, Kovid-19'u yendi

Dzeko, Twitter hesabından yaptığı İtalyanca paylaşımda, "Nihayet negatif. Takım arkadaşlarımla birlikte antrenman yapmak ve böyle iyi oynamaya devam etmelerine yardımcı olmak için sabırsızlanıyorum. Haydi Roma." ifadelerini kullandı. Dzeko'nun 6 Kasım'da Kovid-19’a yakalandığı açıklanmıştı.

34 yaşındaki golcü oyuncunun iyileşme süresi normalde uygulanan 14 günlük karantina döneminden biraz daha uzun sürdü.