Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİtalya Serie A Haberleri Edin Dzeko, Kovid-19'u yendi
23.11.2020 - 15:41 | | ROMA (AA)

Edin Dzeko, Kovid-19'u yendi

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma’nın Bosna Hersekli golcüsü Edin Dzeko, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını atlattığını duyurdu.

Edin Dzeko, Kovid-19'u yendi
ABONE OL

Dzeko, Twitter hesabından yaptığı İtalyanca paylaşımda, "Nihayet negatif. Takım arkadaşlarımla birlikte antrenman yapmak ve böyle iyi oynamaya devam etmelerine yardımcı olmak için sabırsızlanıyorum. Haydi Roma." ifadelerini kullandı.  Dzeko'nun 6 Kasım'da Kovid-19’a yakalandığı açıklanmıştı.

34 yaşındaki golcü oyuncunun iyileşme süresi normalde uygulanan 14 günlük karantina döneminden biraz daha uzun sürdü.

Edin Dzeko, Kovid-19u yendi

Serhan Türk: Falcao kendini iyi hissetmediğini söylüyor ve oynamak istemiyor
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Ve belli oldu! Fenerbahçe - Beşiktaş...
    Ve belli oldu! Fenerbahçe - Beşiktaş...
  2. VAR hakemi belli oldu!
    VAR hakemi belli oldu!
  3. 'Ligde 6 maç sonra haklı bir galibiyet aldık'
    'Ligde 6 maç sonra haklı bir galibiyet aldık'
  4. Çalımbay'dan hakem isyanı!
    Çalımbay'dan hakem isyanı!
  5. Edin Dzeko, Kovid-19'u yendi
    Edin Dzeko, Kovid-19'u yendi



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Misli.com'da Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com'da Günün En Çok Oynanan Maçları

Son dakika | Barcelona'da Lionel Messi kadroda yok

Son dakika | Barcelona'da Lionel Messi kadroda yok

Beşiktaş'ta derbi mesaisi başladı

Beşiktaş'ta derbi mesaisi başladı

Los Angeles Lakers, İspanyol pivot Marc Gasol'u kadrosuna kattı

Los Angeles Lakers, İspanyol pivot Marc Gasol'u kadrosuna kattı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet