Edirne Belediyesi, Kırkpınar'ı Bilim Kurulunun rehberliğinde düzenlenmeyi istiyor

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gürkan, Balıkesir'de Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Meclis Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda birliğin encümen üyeliğine seçilen Gürkan, burada yaptığı konuşmada, Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği'nin her gün büyüdüğünü ve yağlı güreşe değer kattığını belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Kırkpınar başta olmak üzere tüm güreş organizasyonlarının ertelendiğini aktaran Gürkan, güreşlerin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için çalışma yaptıklarını kaydetti.

Kırkpınar'dan başlayarak bütün güreşleri düzenlemeyi hedeflediklerini belirten Gürkan, şu ifadeleri kullandı:

"Hedefimiz ve niyetimiz Kırkpınar'dan başlayarak yapabildiğimiz kadar çok yağlı güreş yapmak. Hedefimiz ve niyetimiz bu. Şartlar nasıl olur onu Bilim Kurulunun rehberliği, yol göstericiliği doğrultusunda düzenleyeceğiz. Pandemi artmazsa işimiz kolay. Burada aslında sorumluluk hepimize, bütün milletimize düşüyor. Eğer maske takarsak, sosyal mesafe, hijyen kurallarına uyarsak o zaman mutlaka pozitif vaka sayısı azalacak. Bizim de güreşleri yapmamızın önündeki engeller küçülecektir. Umuyoruz, inanıyoruz ve istiyoruz ki bu şekilde gittikçe azalır ve biz de Kırkpınar’dan başlayarak, bütün güreşleri mümkün olduğunca yaparız, bu gelenekselliği yaşamaya ve yaşatmaya devam ederiz."