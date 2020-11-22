Kadıköy’deki Konyaspor yenilgisi sonrası Gençlerbirliği deplasmanı aslında Fenerbahçe için bir maçtan fazlası gibiydi... Ya baş aşağı düşmeyi sürdürecekti ya da 15 gün önce aslında bir iş kazası yaşadığını belgeleyecekti...

Milli aradan sonra hem de yarım idmanla Ankara’dan beş golle dönen sarı-lacivertliler dün bu ligin lokomotifi olacağını herkese gösterdi... Çünkü böyle bir skor böyle bir ortamda her baba yiğidin harcı değildi..

Teknik Direktör Erol Bulut formanın kimsenin tapulu malı olmadığının mesajını sahaya sürdüğü kadro ile takıma verdi. Son Konyaspor maçının ileri üçlüsü Thiam-Valencia-Samatta gitmiş yerlerini Perotti-Pelkas-Cisse almıştı. Takıma yorgun dönen Caner ve Ozan’ı da doğru bir kararla kulübeye çeken ve yerlerine Novak ve Mert Hakan’ı yerleştiren Erol hoca, Gökhan Gönül ve Nazım Sangare’nin sakatlığı yüzünden sağ bek tercihini Lemos’tan yana kullanmıştı...

İlk yarıya bakıldığında geçmiş haftalardan çok da farklı bir Fenerbahçe sahada yoktu... Samatta’yı aratmayan bir performans ortaya koyan Cisse ileri uçta etkisiz, asla bir kanat forvet olmayan Pelkas, ilk golün asistini yapsa da verimsizdi... Gustavo’nun yanında Sosa ağır futbolu ile takımın tempo yapmasını engelliyordu. Buna rağmen ilk kez ilk 11’de sahaya çıkan ve forvet arkasında görev alan Mert Hakan’ın ceza sahası dışından klas vuruşuyla skor avantajı yakalandı. Ancak bir duran topta stoperler yine uyuyunca Diego eşitliği sağladı. İşler yine çıkmaza girecek gibi gözükürken maçın en iyi ismi Perotti’nin futbol aklı ile kazandırdığı penaltı golü ibrenin yine Fenerbahçe lehine dönmesini sağladı.

İkinci yarı Pelkas’ı forvet arkasına çeken, Mert Hakan’ı sağ kanada atan Fenerbahçe 46’da Pelkas’ın asistiyle gelen Sosa golü ile maçı orada bitirdi. Geri kalan bölümde sarı-lacivertli ekibin kalitesi farkı getirdi.

Fenerbahçe’de Gustavo ve Perotti kusursuza yakın bir oyun ortaya koydular. Sosa ikinci yarıda kendini toparladı. Novak, ofansta Caner kadar olamasa da işin savunma kısmında hiç aksamadı...

Maçın özeti; kısmen iyi futbol, muhteşem skor, farklı bir Fenerbahçe...

Lakin alınan skorun kime karşı olduğu da önemli.

Dünkü Gençlerbirliği’nin hali, Fenerbahçe’ye daha fazla övgüler yağdıramamanın en büyük nedeni...

Fenerbahçe şimdilik aradığı aşıyı buldu. Ancak bu galibiyet Erol hocanın ve takımın gözüne perde indirmemeli... Bu oyunun üzerine daha fazla koymaları gerekli...