Fenerbahçe-Alanyaspor maçının tam bir taktik savaşına dönüşeceği o kadar belliydi ki...

Eski takımının adeta DNA’larına sahip Erol Bulut, kimsenin beklemediği bir oyun planı ile sahadaydı... Alanyaspor’un topa daha çok sahip olduğu maçlarda zorlandığını iyi bildiğinden Erol hoca, daha ilk dakikadan itibaren meşin yuvarlağı rakibine verdi, sonuca kontrataklarla gitmek istedi.

Karşılaşma öncesi, “Fenerbahçe, önde baskı yapmaya çalışsa da orta saha ve savunma arasında boşluk veren bir takım. Bugün bunlardan yararlanmak istiyoruz” diyen meslektaşı Çağdaş Atan’ın bütün planlarını da bu hamlesiyle soyunma odasının tahtasında bıraktı...

Fenerbahçe değil ileride baskı yapmak orta sahayı geçerken bile 40 defa düşünen bir yapıdaydı... Hele hele Sinan Gümüş’ün arka direğe kesmek isterken uzak köşeye gönderdiği topla öne geçen sarı-lacivertliler devrenin sonuna kadar neredeyse kalesine otobüs çekti...

İlk yarı bittiğinde yüzde 72’ye yüzde 28’lik topla oynama oranı Fenerbahçe adına Kadıköy’de uzun yıllardır görülmüş bir manzara değildi... Buna rağmen devrenin sonuna doğru Efecan’ın vurup da Altay’ın çıkardığı şutun dışında pek de ayağındaki topun avantajını kullanamadı Alanyaspor... Çünkü Fenerbahçe rakibini sürekli yan paslara zorluyordu... Hele 4’e 2 yakalanan kontratakta Thiam bencilik etmeyip topu boştaki arkadaşlarına çıkarsa Erol Bulut eski takımını ilk 45 dakikada mat etmişti bile...

Fenerbahçe ikinci yarıda da aynı anlayışla sahadaydı. 60’a kadar yine Alanya ataklarını savuşturmakla uğraştılar. Ardından Valencia’nın hızıyla kazanılan penaltı atışı oyunun da Fenerbahçe’nin de akışını değiştirdi. Valencia’nın penaltısını kaleci Marafona kurtarsa da moral olarak düşeceği beklenen sarı-lacivertliler tam tersi bir reaksiyon verdi. İleride rakibine basarak oyunun kontrolünü ele geçirdi. Ve sahanın en iyilerinden Ozan Tufan’ın asisti ile Pelkas farkı ikiye çıkardı.

Bu maç özelinde Fenerbahçe’nin taktiği kesinlikle doğruydu. 2. bölgedeki yardımlaşmalı oyun, Ozan Tufan’ın dikine tek pasları Alanyaspor’u fazlasıyla yıprattı. Bağlasan durmayan Caner ile Nazım neredeyse savunma güvenliğini hiç bırakmadılar. Üç gün önce sol bekte harikalar yaratan Sadık penaltıya sebep olsa da savunmada yine canını dişine taktı.

Babakar’ın farkı bire indiren golünün ardından son 15 dakikalık bölümde futbolun zevki, heyecanı, stresi hep iç-içeydi.

Sonuçta Fenerbahçe oyun tarzı çoğu kişi tarafından eleştirilecek olsa da hak ederek üç puanı aldı. Kendi hedefine uygun adım koşusunu devam ettirdi. Hem de en önemli rakiplerinden birini devirerek. Daha da önemlisi uzun bir süre sonra teknik adamının yüzde yüz katkısıyla...

Erol Bulut çok iyi hazırlandığı bu maçta oyuna müdahaleleri, yerinde değişiklikleri ve kenar yönetimiyle alkışı hak etti. Dün gece macera aramadı, akıllı bir strateji ile kazandı...