Fenerbahçe’ye bulaşan virüs inanın “Korona”dan beter... Yıllardır bu takımın futbol sağlığı alarm veriyor.

Ama teşhis bir türlü konulamıyor.

Ne yerse yesin, ne içerse içsin nafile...

Kısacası umutsuz vaka...

Konyaspor deplasmanında maç başlıyor, ne tribün baskısı, ne rakibin ısırması var...

Gelin görün ki Fenerbahçe diye bir takım da ortada yok...

Koca 45 dakikayı sıfır şut, sıfır gol beklentisi ve bir orta ile tamamlayan bu takımın taraftarına Allah sabır versin... Gerçekten ömür törpüsü...

Yüzde 68’lik topa sahip olma ile soyunma odasına giden Fenerbahçe sadece yana oynuyor, sıkıştığında da geriye... İleri gitmek kimsenin aklına gelmiyor, ya da geliyor da beceremiyor... Bu işe yaramayan sistemdeki, futbol anlayışındaki ısrar niye?

Konyaspor iki defa derli-toplu hücum etti, birinde top çizgiyi geçti mi geçmedi mi tartışması yaratan net bir pozisyon, diğerinde ise golü buldu...

Fenerbahçe takımında uyumlu, tempolu, işinin hakkını veren kaç tane futbolcu var dersiniz? Gustavo’yu bir kenara koyarsak... Koca bir sıfır...

Isla’ya bakıyorsunuz. Tek bir bindirme yok. Fenerbahçe’nin sağ bekinin o koridorda tren olması gerekmez mi? Hücumu geçtik, kademeye bile giremiyor Şilili... Ters kanattan her orta arka direkte tehlikeye dönüyor. Jailson paratoner gibi maşallah... Her hatayı üstüne çekiyor... Emre, Tolga ve Zacj’tan oluşan orta alanın değil pozisyon yaratma, yürüyecek, pas atacak hali yok...

Rodrigues deseniz ne oynadığını kendi de bilmiyor... Mehmet Ekici sahaya her çıkışında çimlerde geçmişini arıyor... Tam bir hayalet... Muriç ise her geçen gün biraz daha geriye gidiyor... Ligin ilk yarısında izlediğimiz yere göğe sığdırılamayan golcü bu muydu dedirtiyor...

Maç kazanmasını veya kaybetmesini kendi inisiyatifinden çok rakiplerinin niyeti belirleyen Fenerbahçe, bu kadar kötü olduğu bir günde şansı da yanında bulmadı değil. İkinci yarıda Skubic ve Ömer Ali’nin atılmasıyla son 20 dakikayı dokuz kişi oynayan Konyaspor rakibine ayağa kalma fırsatını altın tepside sundu sunmasına da iki kişi fazla oynamanın avantajını bile kullanamayacak kadar bitik bir Fenerbahçe vardı sahada...

Fenerbahçe “üçüncü sınıf kıytırık futbolunu” bu kadar istikrarlı bir şekilde sürdürdükçe, bize de böyle eleştiride tekrar ve istikrar kalıyor ne yazık ki!

İnanın liglerin ertelenmesine en çok Fenerbahçeli taraftarlar sevinecektir. Çünkü bu takımı sekiz hafta daha izlemek virüs kadar öldürücü olsa gerek...