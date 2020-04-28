Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Edwin Gyasi'den Beşiktaş açıklaması: Henüz imzalamadık!
28.04.2020 - 10:21 | | TAKVİM

Edwin Gyasi'den Beşiktaş açıklaması: Henüz imzalamadık!

Adı Beşiktaş'la anılan CSKA Sofia'nın yıldızı Edwin Gyasi, Beşiktaş'ta oynamak istediğini ancak henüz sözleşme imzalamadıklarını söyledi.

Edwin Gyasi'den Beşiktaş açıklaması: Henüz imzalamadık!

Gana basını geçtiğimiz günlerde Bulgaristan ekibi CSKA Sofia'nın yıldızı Edwin Gyasi ile Beşiktaş'ın iki yıllık sözleşme konusunda ön protokol imzaladığını iddia etmişti. Ganalı oyuncudan konuyla ilgili açıklama geldi.

"HENÜZ BİR İMZA YOK"

Haberlerin doğru olmadığını belirten 28 yaşındaki kanat oyuncusu, "Açıkçası her oyuncu Beşiktaş'ta oynamak ister. Türkiye'yi de çok seviyorum. Orada oynamak büyük bir zevk olurdu. Ancak şu an imzaladığımız bir sözleşme yok" dedi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Bilic, Vida için yönetime baskı yapıyor!

Ekonomik kriz yaşayan CSKA Sofia'nın bu dönemde Gyasi ile yollarını ayırmak istediği de gelen haberler arasında.

Edwin Gyasiden Beşiktaş açıklaması: Henüz imzalamadık

Olimpik Lyon Penaltılarda Beşiktaş'ı Eliyor

Fred'in Lyon formasıyla attığı en iyi 5 gol!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Galatasaray'da sezon sonu 8 isim birden yolcu!

Galatasaray'da sezon sonu 8 isim birden yolcu!

Hatayspor'dan Selçuk İnan açıklaması

Hatayspor'dan Selçuk İnan açıklaması

Emre, Mert'ten sonra Alpaslan Öztürk'le de görüştü

Emre, Mert'ten sonra Alpaslan Öztürk'le de görüştü

Dortmund CEO’su açıkladı!"Futbol oynanmazsa tüm Bundesliga batacak"

Dortmund CEO’su açıkladı!"Futbol oynanmazsa tüm Bundesliga batacak"

Sıradaki Haber