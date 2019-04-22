Efecan Karaca: "Daha farklı kazanabilirdik"

Aytemiz Alanyaspor'un milli oyuncusu Efecan Karaca, Fenerbahçe maçına iyi hazırlandıklarını belirterek, teknik direktör Sergen Yalçın'ın istediği her şeyi sahada uygulayarak güzel bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.



Aytemiz Alanyaspor'un Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 1-0 kazandığı Fenerbahçe maçının tek golünü atan Efecan Karaca, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendileri için bu akşam çok güzel bir maç olduğunu ifade etti.



Takım arkadaşlarına gösterdiği performanstan dolayı teşekkür eden Efecan, "Bir haftadır Fenerbahçe maçı üzerine çalıştık. İki kez analiz çalışması yaptık. Haftanın 3 günü Fenerbahçe'nin zaaflarını çalıştık ve sonuçta da inanılmaz pozisyonlara girdik. Hocamızın dediği her şeyi uyguladık sahada. Bunun da meyvesini topladık. Güzel bir galibiyet. Daha da farklı olabilirdi ama hepimizin beceriksizliği oldu ama olsun önemli olan kazanmaktı bugün ve kazandık." diye konuştu.



Ligde şu anda 5. sırada olduklarını hatırlatan Efecan, "Sezonu 5. sırada bitirmek için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Karşılaşmada attığı golle ilgili neler hissettiğine yönelik bir soruya "Güzel bir duygu." diye cevap veren Efecan Karaca, "Biraz klişe olacak ama önemli olan takımın kazanmasıydı, kimin attığı değil. Top bana geldi ve kafayı vurdum, gol oldu. Arkadaşlarımın yardımıyla attım. Teşekkür ederim ve tebrik ederim." değerlendirmesinde bulundu.