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15.11.2020 - 12:38 | | ANKARA (AA) -

Efsane güreşçi Reşit Karabacak ve Nihat Kabanlı'nın tedavisi sürüyor

Eski güreşçi ve güreş antrenörlerinden Reşit Karabacak ve Nihat Kabanlı'nın koronavirüs tedavisi sürüyor. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Bursa Şehir Hastanesi'nde  tedavileri devam eden Nihat Kabanlı ve Reşit Karabacak'ın sağlık durumları ciddiyetini koruyor.

Efsane güreşçi Reşit Karabacak ve Nihat Kabanlı'nın tedavisi sürüyor
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Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, yeni tipkoronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan güreş milli takımı eski  antrenörlerinden Reşit Karabacak ve Nihat Kabanlı'nın tedavisi için devletin tüm  imkanlarıyla devreye girdiğini belirtti. 

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Bursa Şehir Hastanesi'nde  tedavileri devam eden Nihat Kabanlı ve Reşit Karabacak'ın sağlık durumları  ciddiyetini koruyor.

Açıklamada konuyla ilgili Başkan Musa Aydın, "Kovid-19 dışında Nihat  Kabanlı hocamızda kanser hastalığı var, Reşit Karabacak hocamızda şeker hastalığı  var; ayrıca böbreklerinde de problem olduğu için diyalize giriyor. Gerekli olan  plazma kan dün akşam yoğun gayretlerimizle çok şükür bulundu. Şampiyonlarımızın  durumunu federasyon olarak an ve an takip etmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Aydın, "Şehir hastanesi Bursa'mızın en yeni ve modern hastanesidir. Bu   hastanede doktorlarımız tıbben yapılması gereken her şeyi yapıyorlar bundan hiç  kimsenin şüphesi olmasın. Elbette tüm güreş ailesi  bu konuda çok hassas. Bu  anlamda rahat olmanızı istiyoruz. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem  Kasapoğlu ve Bakan Yardımcımız İhsan Selim Baydaş, Sağlık Bakan Yardımcımız Halil  Eldemir ve Bursa Valimiz Yakup Canbolat  şampiyonlarımızın durumlarını yakinen  takip ediyorlar. Yani şampiyonlarımız emin ellerde. Tıbben yapılabilecek her şey  yapılıyor. Bu iki şampiyonumuzun sağlıklarına kavuşması için hepinizden dua  bekliyoruz. Rabbim tüm hastalara acil şifalar versin." değerlendirmesinde  bulundu.

 

 

 

 

 

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