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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Eljif Elmas gelişmesi! Napoli’ye müjde...
27.10.2020 - 16:13 |

Eljif Elmas gelişmesi! Napoli’ye müjde...

Corona virüse yakalanan Eljif Elmas’tan iyi haberler geldi. Testleri negatife dönen Makedon yıldız, Napoli’de takımla antrenmanlara resmen başladı, maç kadrosuna da alınacağı aktarıldı.

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Fenerbahçe’nin eski yıldızı Eljif Elmas konusunda önemli bir gelişme yaşandı. 3 Ekim’de corona virüse yakalandığı duyurulan 21 yaşındaki orta sahanın sağlık testlerini başarıyla geçtiği aktarıldı.

Genç oyuncunun Napoli’de antrenmanlara geri döndüğü bildirildi. İtalya basınında yer alan haberlerde, teknik direktör Gennaro Gattuso’nun Eljif Elmas’ın takıma katılmasından dolayı memnun olduğu aktarıldı.

Perşembe günü Avrupa Ligi’nde Real Sociedad deplasmanına konuk olacak Napoli’de Makedon yıldızın forma giymesinin önünde bir engel olmadığı belirtildi. Eljif Elmas’ın testlerinin negatife dönmesinin 21 günü bulduğu kaydedildi.

Eljif Elmas gelişmesi Napoli’ye müjde...

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