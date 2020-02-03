Eljif Elmas'tan gol | Sampdoria-Napoli: 2-4

Serie A'da 22. hafta maçında Sampdoria ile Napoli karşı karşıya geldi. Napoli deplasmandan 4-2 galip ayrıldı.

Napoli'de golleri 3 dakikada Arkadiusz Milik, 16. dakikada Eljif Elmas, 83. dakikada Diego Demme ve 90+8. dakikada Mertens kaydetti. Sampdoria ise golleri 26. dakikada Fabio Quagliarella ile 73. dakikada penaltıdan Manolo Gabbiadini attı.

Eski Fenerbahçeli yıldız Eljif Elmas maça ilk 11'de başlarken ilk golünü kaydetti.

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