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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Eljif Elmas'tan gol | Sampdoria-Napoli: 2-4
03.02.2020 - 23:34 |

Eljif Elmas'tan gol | Sampdoria-Napoli: 2-4

İtalya Serie A'da Sampdoria ile Napoli karşı karşıya geldi. Eski Fenerbahçeli yıldız Eljif Elmas'ın gol attığı maçı Napoli 4-2 kazandı.

Eljif Elmas'tan gol | Sampdoria-Napoli: 2-4

Serie A'da 22. hafta maçında Sampdoria ile Napoli karşı karşıya geldi.  Napoli deplasmandan 4-2 galip ayrıldı.

Napoli'de golleri 3 dakikada Arkadiusz Milik, 16. dakikada Eljif Elmas, 83. dakikada Diego Demme ve 90+8. dakikada Mertens kaydetti. Sampdoria ise golleri 26. dakikada Fabio Quagliarella ile 73. dakikada penaltıdan Manolo Gabbiadini attı.

Eski Fenerbahçeli yıldız Eljif Elmas maça ilk 11'de başlarken ilk golünü kaydetti.

Eljif Elmastan gol | Sampdoria-Napoli: 2-4

 

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Eljif Elmastan gol | Sampdoria-Napoli: 2-4
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