Emenike'den olay sözler! ‘Hayatımda gördüğüm en aptal adam’

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona’nın Arjantin-Nijerya maçıneda tribünde yaptığı hareketler Emmanuel Emenike’yi kızdırdı. Fenerbahçe’nin eski oyuncusu olan ve Olympiakos’un oyuncusu olan Nijeryalı forvet, unutulmaz isme ağır sözlerle yüklendi.

Las Palmas’a kiralık olarak gitmesine karşın, sezon sonuna dek forma giymeden geri dönen Emenike Maradona için “Hayatımda gördüğüm en aptal kişi. Bu jenerasyona mesajın ne Diego Maradona. FIFA’nın bunu görmesi gerekiyor. Yaşlı ahmak” şeklinde ifadeler kullandı.