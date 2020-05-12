Anne tarafÄ±ndan MaÃ§kalÄ± olan Emre BelÃ¶zoÄŸlu, KÄ±zÄ±lay tarafÄ±ndan belirlenen 200 aileye 400 TLâ€™lik yardÄ±n paketleri gÃ¶nderdi. 80 bin TLâ€™lik yardÄ±mda bulunan BelÃ¶zoÄŸlu memleketini unutmadÄ±. Ã–zellikle yaÅŸlÄ± ve ihtiyaÃ§ sahibi insanlara yardÄ±mlarda bulunmaya Ã¶zen gÃ¶steren milli oyuncu son olarak da memeleti Trabzonâ€™da ihtiyaÃ§ sahiplerine destek oldu.

Ã–te yandan tecrÃ¼beli isim CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸanâ€™Ä±n baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± 'Milli DayanÄ±ÅŸma KampanyasÄ±'Â iÃ§in kulÃ¼bÃ¼ FenerbahÃ§eâ€™de Ã¶ncÃ¼lÃ¼k yaparak yardÄ±m toplamÄ±ÅŸtÄ±. Bu sÃ¼reÃ§te saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± iÃ§in de Ã§alÄ±ÅŸmalar yapan BelÃ¶zoÄŸlu, son olarak Ã§ocukluÄŸunun geÃ§tiÄŸi Zeytinburnu GÃ¶kalp Mahallesiâ€™ndeki YenidoÄŸan GÃ¼neÅŸspor KulÃ¼bÃ¼ iÃ§in yeni bir bina yaptÄ±rÄ±pÂ kulÃ¼p yÃ¶netimine teslim etti.