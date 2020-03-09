Emre Can: Liverpool geçmişim yüzünden bir saniyeliğine düşünmedim

Sezonun devre arasında Dortmund'a transfer olan Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can, Çizme devi Juventus'tan ayrılık süreci ile ilgili ilk kez konuştu.

Türk asıllı Alman yıldız Emre Can, Kicker'e verdiği özel röportaj'da Manchester United ve diğer ekiplerin kendisine teklif yaptığını ve geçmişte Liverpool forması giydiği için teklifleri kabul etmediğini açıkladı.

Emre Can eski bir Liverpool'lu olduğunun altını çizerek, "Manchester United dahil olmak üzere sadece Premier Lig'den 3 teklif aldım. Ama ben Liverpoolluyum, bundan dolayı teklifleri kabul etmeyi hiç düşünmedim." dedi.

2014-2018 yılları arasında Liverpool ile toplam 166 maça çıkan Emre Can, Juventus'a bedelsiz olarak transfer olmuştu.

Massimiliano Allegri yönetiminde takımın vazgeçilmezi olan Can, Maurizio Sarri yönetiminde kesik yiyerek Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer almamıştı.