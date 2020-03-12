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HaberlerFenerbahçe Haberleri Emre göreve hazır
12.03.2020 - 07:00 |

Emre göreve hazır

Süper Lig’in 26. haftasında Konyaspor’la cumartesi günü deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertli futbolcular, pas ve pres çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı.

Emre göreve hazır

Sakatlığı düzelen Emre Belözoğlu dün de takımla çalıştı. Teknik adam sıkıntısında antrenörler Zeki Göle ve Volkan Demirel’e destek veren kaptan ayrıca maç kadrosunun belirlenmesinde de önemli rol oynuyor. Denizlispor’la yapılan son maçın kadrosunu belirleyen isimlerden olan Emre hazır olmadığı için forma giymemişti. Takımla çalışan Emre’nin orta sahadaki sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle Konya’da görev yapması bekleniyor.

Bu arada Rodrigues ve Falette’in ardından Dirar da takıma döndü. Cezalı Altay, Serdar, Ozan ve Tolgay ile sakat Kruse’nin yokluğunda bu oyuncuların takıma dönmeleri teknik heyetin elini rahatlattı.

Emre göreve hazır

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