Kulüpler Birliği'nden açıklama!

Kulüpler Birliği açıklama yaptı

"Futbolcu ve teknik ekip sözleşmelerin anlaşılmaya çalışılacaktır"

"Anlaşma olmazsa ligler başlayana kadar sözleşmeler ve alacaklar dondurulacak"

"Kulüplerin yıllık ortalama %30 zarara uğradığı tespit edilmiştir. Liglerin akıbetinin belli olmasıyla her kulüp kendi zarar durumuna göre indirim rakamını uygulamaya koyabilecektir. Bakiye oyuncu ödemeleri ligler başlayınca ödenecek."

Detaylar birazdan...



