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HaberlerSüper Lig Haberleri Kulüpler Birliği'nden açıklama!
13.04.2020 - 20:57 |

Kulüpler Birliği'nden açıklama!

Kulüpler Birliği açıklama yaptı. Açıklamada "Futbolcu ve teknik ekip sözleşmelerin anlaşılmaya çalışılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Kulüpler Birliği'nden açıklama!

Kulüpler Birliği açıklama yaptı

"Futbolcu ve teknik ekip sözleşmelerin anlaşılmaya çalışılacaktır"
"Anlaşma olmazsa ligler başlayana kadar sözleşmeler ve alacaklar dondurulacak"

"Kulüplerin yıllık ortalama %30 zarara uğradığı tespit edilmiştir. Liglerin akıbetinin belli olmasıyla her kulüp kendi zarar durumuna göre indirim rakamını uygulamaya koyabilecektir. Bakiye oyuncu ödemeleri ligler başlayınca ödenecek."

Detaylar birazdan...

Kulüpler Birliğinden açıklama

Kulüpler Birliğinden açıklama

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