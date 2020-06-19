'En sıkı yarış Türkiye'de'

ONUR DİNÇER

Pandemi arasının ardından başlayan Süper Lig, futbolseverleri yeniden ekran başına toplarken, Türkiye’deki kulüp futbolunun global gelişimi açısından bugüne kadarki en önemli gelişmelerden birisi de bu süreçte yaşandı. Zorlu maçların yayın hakları tarihte ilk kez İngiliz bir yayın kuruluşu tarafından satın alındı, Türk takımlarının mücadeleleri canlı yayınlarla Ada’da ekranlara gelmeye başladı.

Süper Lig yayın haklarını sezon sonuna kadar satın alan BT Sport, her hafta üç maçı canlı vereceği ligdeki heyecanı Göztepe-Trabzonspor karşılaşmasıyla başlattı, Beşiktaş-Antalyaspor ve Rizespor-Galatasaray buluşmalarıyla ilk haftayı tamamladı. Aynı zamanda Premier Lig’in de yayıncısı olan dev yayın kuruluşu, büyük heyecana yol açan tarihi hamlenin perde arkası ile ilgili Milliyet’in sorularını yanıtladı:

- BT Sport, Türkiye Süper Ligi’ni yayınlamaya neden ve nasıl karar verdi?

- “BT Spor, uygun durumdaki yayın haklarının pazardaki koşullarını değerlendirir. Avrupa’nın büyük bir sportif rekabetinin yeniden kaldığı yerden başlayacak olması, bu süreçte yeniden seyredecek canlı spor müsabakaları arayan izleyicilerimiz açısından cazip bir görüntü ortaya koyuyordu.”

- Türkiye Süper Ligi’nin, İngiltere’de yayınlanmasına yol açan en çekici yanı neydi?

- “Türkiye’nin en üst seviye ligi, Avrupa’daki en sıkı şampiyonluk yarışına sahne oluyor. En üsttekiyle dördüncü arasında sadece 4 puanlık bir fark olan, dört takım arasında geçen nefes kesici bir yarış vardı önümüzde. Bu takımların tümünün şampiyonluğu elde etme şansı olduğu ortadaydı.”

- BT Sport’un, yayın haklarını aldığı Türkiye’deki maçlardan ne tür bir beklentisi var?

- “Britanya’daki futbolseverler tarafından gayet yakından tanınan bir çok futbolcunun, göğüs göğüse mücadelelerini ekranlara getirecek olmak bizleri büyük bir heyecana sevk ediyor.”

- Türk futbolundaki üç büyükler G.Saray, Fenerbahçe ve Beşiktaş hedef kitleniz tarafından gerçekten biliniyorlar mı?

- “Aslında bu takımların maçlarını ilk kez yayınlamıyoruz. Biz aynı zamanda UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nin de yayıncısıyız. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın bu turnuvalarda oynadıkları karşılaşmaları geçmişte yayınladık ve bunlar abonelerimiz tarafından izlendi.”

- Süper Lig’in, BT Sport tarafından gelecek sezon da yayınlanmaya devam etmesi mümkün olabilir mi?

- “BT Sport her zaman için, pazardaki uygunluğu söz konusu olduğunda, yayın haklarına bakmaya ve bunları değerlendirmeye almaya devam edecek.”

‘Tanınmış isimler var’

- İngiltere’deki futbolseverlerin Türkiye Süper Ligi’ne ilgi göstereceğini düşünüyor musunuz?

- “Newcastle United’ın eski golcüleri Papiss Cisse ve Demba Ba, yolları Manchester City’den geçmiş Gael Clichy ve Robinho, Manchester United’da oynamış Radamel Falcao gibi yıldız futbolcuların müşterilerimizce gayet iyi tanınmaları, futbolseverlerin bu maçlara daha bir ilgiyle yaklaşmasını sağlar.”