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25.06.2018 - 17:52 |

En yaşlı kaleci Hadary penaltı kurtardı

Rusya'da devam eden 2018 Dünya Kupası'nda A Grubu'nda oynana Suudi Arabistan - Mısır karşılaşmasında ilginç bir an yaşandı.

En yaşlı kaleci Hadary penaltı kurtardı
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Mısır'da bu maçta ilk kez forma giyerek, Dünya Kupası'nda forma giyen en yaşlı kaleci unvanını Mondragon'dan alan 45 yaşındaki kaleci Essam El Hadary, 41. dakikada Suudi Arabistan'dan Hattan Bahebri'nin kullandığı penaltı atışında gole izin vermedi.

suudi Arabistan ilk yarının uzatma dakikalarında bir kez daha penaltı kazandı. 45+3'te Salman'ın kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Hadary bu kez gole engel olamadı.

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