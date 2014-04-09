Engin Baytar: Selçuk'u izlerken gözlerim doldu

Spor Toto Süper Lig'de devre arasında Galatasaray'dan kiralık olarak Çaykur Rizespor'a transfer edilen Engin Baytar, hafta sonu oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili, "Melo, derbide yaptıkları ile bir anlamda Galatasaray'ın elinden savunma hakkını aldı" dedi.

Baytar, takımının antrenmanı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta sonu oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçının Türkiye'ye yakışmayan bir görüntü ortaya koyduğunu, derbi olmaktan çıktığını savundu. Trabzonspor-Fenerbahçe maçının da olaylar nedeniyle iptal edildiğini anımsatan Baytar, "Galatasaray-Fenerbahçe maçına bakıyorsunuz, 16 sarı kart, 2 kırmızı kart, 2 gol pozisyonu var ve bunlardan biri gol oldu. Türkiye'de derbiler oynanırken ben de dahil çok şeyler bekledik. Bol pozisyonlu, gollü maç bekledim ama olmadı. Dünyadaki en büyük derbilerden üçüncüsü deniliyor ama yaşananlar yakışmadı. Avrupa'da, Türkiye'nin rezilliği konuşuluyor" ifadelerini kullandı. Baytar, Melo'nun maç içerisinde yaptıklarının tartışılmayacağını vurgulayarak, "Yaptıkları çok yanlış. Emre ağabeyin pozisyonunda kendisi de olabilirdi. Vermiş olduğu tepkiyi meslektaşına karşı yaptı, kendisi de aynı durumda olabilirdi. Melo, derbide yaptıkları ile bir anlamda Galatasaray'ın elinden savunma hakkını aldı. Gelecek sezon yine maç oynanacak. Kadıköy'de aynısını bu kez Fenerbahçeli futbolcu, Galatasaraylı için yapınca söyleyecek hakkı kalmayacak. Hoş olmayan, çirkin bir hareket. Oyun içerisindeki atmosferden de olsa yapılmaması gereken bir hareketti" diye konuştu.

Maçta Selçuk İnan'a gösterilen tepkiye çok üzüldüğünü ve televizyonda izlerken gözlerinin dolduğunu anlatan Baytar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dışarı çıkarken protesto edilmesi çok üzüntü verici. Olayın nereden başladığı önemli. Maçı iyi analiz edince tepkilerin nedeni belli oluyor. Selçuk maç içerisinde bir iki topa vurduktan sonra bazı takım arkadaşlarının tepkisinden dolayı, taraftarın tepkisine uğradı ve yuhalandı. Takım arkadaşları bir şekilde Selçuk'u taraftarın önüne attı. Bu, olmaması gereken bir hareket."

Baytar, "takım arkadaşını satmanın" hoş bir şey olmadığını vurgulayarak, şöyle dedi: "Buna kimsenin hakkı yok, her kim, ismi ne olursa olsun. Selçuk bana göre Türkiye'nin en iyi orta sahasıdır. Selçuk neler yapabileceğini Galatasaray'ın son iki sezon şampiyonluğunda gösterdi. Selçuk'un neden performansının düştüğü konuşuluyor. Herkes kendine bir sorsa, 'Selçuk'un performansı kendisinden dolayı mı düşüyor yoksa yanındaki arkadaşından az top alışverişinden dolayı mı düşüyor? Frikik, kornerlerde Selçuk'a az hak tanındığı için mi' diye. Selçuk'un 8-9 golü vardı frikikten. Artık 3-4 maçta bir frikik kullanıyor. Sorumluluk bir futbolcunun elinden alındığı zaman veya yanındaki futbolcularla az top alışverişi yapınca futbolcunun performansı düşer."

"Fatih Terim döneminde Galatasaray'da hiçbir sorun yoktu"

Baytar, Galatasaray'da yaşananların herkes tarafından izlendiğini, tartışmaların büyüdüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Fatih Terim döneminde hiçbir sorun yoktu. Her şey dört dörtlük gidiyordu. Kimse sıkıntı yapmıyordu. Hasan Şaş hocamın da söylediği gibi Galatasaray'ın kimyası bozuldu. Galatasaray'ın iskeleti ile çok oynandı. Sorunlar da daha çok ortaya çıkmaya başladı. Bunun için kişileri ön plana atmamak gerekiyor. Fatih Terim'e baktığınızda hiç sıkıntı yok, şimdi bakıyorsunuz tartışmalar büyüyor, performanslar tartışılıyor. Şampiyonluğa oynadığı zaman bir insan 'şampiyonluk adayıyız', 10-12 puan uzaklaştıktan sonra 'bu takımı ben kurmadım' diyebiliyorsa ben de o zaman herkesin dediği gibi 'devre arasındaki transferleri hoca mı yaptı, yoksa kendiliğinden mi geldi' derim. Şampiyonluğa giderken ve puan farkı açılınca söylemler değişiyorsa, Fatih Terim ile şu anki hocayı kıyaslamaya gerek yok."

"Çaykur Rizespor'a elimden gelen katkıyı sağlayacağım"

Çaykur Rizespor'a geldikten sonra iyi oynadığını fakat talihsiz bir sakatlık yaşadığını dile getiren Baytar, şunları kaydetti: "Geri döndüğüm için mutluyum. Kötü bir dönem oldu. Sakatlıktan dolayı takıma yardımcı olamadım ama takım arkadaşlarım iyi oynayarak kritik puanlar çıkardı. Avantajlı bir durumumuz var. Ben de kalan altı haftada takıma yardımcı olmak istiyorum. Kardemir Karabükspor maçının son yarım saatinde oynadım ama performansımın yeterli olmadığını ben de biliyorum, herkes de gördü. İçimizdeki hırsla her şeyi takıma vermeye çalışıyorum. Kayserispor maçı bizim için dönüm maçı. Kayserispor için de bizim için de zor. Kayseri deplasmanından puan veya puanlar alarak Rize'ye dönmek istiyoruz."

Kayserispor maçı hazırlıkları

Öte yandan yeşil-mavili ekip, Kayserispor maçı hazırlıklarını teknik direktör Uğur Tütüneker yönetiminde Mehmet Cengiz Tesislerinde sürdürdü. Takımda sakatlığı nedeniyle İzmir'e giden Sercan Kaya çalışmaya katılmadı. Ahmet Görkem Görk takımdan ayrı salonda, Liban Abdi ise doktor eşliğinde çalıştı. Yeşil-mavili ekip, koşunun ardından kondisyon çalışması yaptı.